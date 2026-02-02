《梅拉尼婭》周末全球上映　影評一面倒負評　下屆金草莓獎大熱？

一部關於美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump，又譯梅蘭妮亞）的紀錄片《梅拉尼婭》（Melania）於2月2日全球上映。該片開映首個周末票房錄得800萬美元（約6,240萬港元），成為超過十年來開畫成績最佳的紀錄片。



據《荷里活報道》（The Hollywood Reporter）指出，這部由《火拼時速4》原導演畢維納（Brett Ratner）執導的影片，紀錄第一夫人在總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）第二任期就職前20天的生活。亞馬遜（Amazon）以7,500萬美元（約5.85億港元）購入其發行權並負責市場推廣，使其成為史上製作成本最高的紀錄片。

圖為2026年1月29日，特朗普於華盛頓甘迺迪中心出席紀錄片《梅蘭妮亞》首映禮。（Reuters）

《綜藝（Variety）》雜誌的一篇評論稱其為「一部從未活過來的紀錄片。這是美國第一夫人的『肖像』，但經過精心編排、修飾和舞台管理，幾乎無法達到無恥的電視購物節目水準。」該片由梅拉尼婭去年底創立的製作公司Muse Films出品，她本人兼任執行製片人。

票房數據顯示，78%的購票觀眾為55歲以上人士，其中72%為同年齡層女性。鄉郊地區影院貢獻了高達46%的周末票房，有評論指其為特朗普政府的宣傳工具，亦有觀眾在放映期間為總統宣誓就職片段鼓掌。

Rotten Tomatoes評價「腐爛級」

不過即使開畫票房理想，《梅拉尼婭》在權威電影網站IMDB及「爛蕃茄」（Rotten Tomatoes）的評分就毫不客氣，其中在IMDB，該作品以10分為滿分中，只有1.3分，大約2.2萬個評價中，有超過八成六用戶（約1.9萬）給1分。

而在Rotten Tomato的影評同樣慘淡，作品的「爛蕃茄指數」為10%，屬於「腐爛級」，雖然都有多個專業影評人給4分「新鮮度」（5分為滿分），但很多同行都是只給1分，有意見坦言「不明白為甚這套片會上映」，甚至寧願重看2021年的國會山莊騷亂事件。

假如《梅拉尼婭》在全球各地的票房持續劣評如潮，說不定或有力角逐下屆「影壇憾事」金草莓獎（Golden Raspberry Awards）。