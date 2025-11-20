哈佛前校長薩默斯捲愛潑斯坦醜聞 辭去OpenAI董事職務
撰文：蕭通
出版：更新：
美國前財政部長、哈佛大學前校長、著名經濟學家薩默斯（Larry Summers）被指曾與已故「富豪淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）關係密切，他11月19日獲證實，已經辭去OpenAI董事職務。此前幾天，美國國會公布愛潑斯坦案部份文件，顯示兩人來往長達7年，已婚的薩默斯並曾向愛潑斯坦請教，欲「追求」同一領域的女學者。
薩默斯於17日表示，將退出所有公共職務，稱此舉是為「重建信任，修復他與身邊最親近的人的關係」。OpenAI董事會19日發聲明中表示，薩默斯「決定辭去OpenAI董事職務，我們尊重他的決定，感謝他為董事會所做的諸多貢獻，以及他帶來的見解」。
哈佛大學發言人19日表示，薩默斯仍是該校教授，該校將對涉及愛潑斯坦郵件的個人展開新的調查。雖然發言人並未明確提及薩默斯的名字，但學生報《哈佛深紅報》（The Harvard Crimson）前一天報道，校方將重新調查薩默斯與愛潑斯坦間的聯繫。
薩默斯為民主黨人，曾擔任前總統克林頓（Bill Clinton）的財政部長和前總統奧巴馬（Barack Obama）的國家經濟委員會主任。自2023年底起，他出任OpenAI董事職務。
