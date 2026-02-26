美貿易代表：擬維持現有對華關稅稅率　惟部份國家或將超過15%

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）2月25日（周三）表示，美國對部份國家的關稅稅率將從最近實施的10%上調至15%或更高，但他並未點名任何具體的貿易夥伴。格里爾同時指將維持現有對中國的關稅稅率。



據路透社報道，格里爾在接受霍士商業頻道採訪時表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於3月底訪華，其政府現時不打算提高對中國商品的關稅。

格里爾受訪談到特朗普政府的貿易政策：

格里爾指：「目前，我們對部分商品徵收10%的關稅。部分商品的關稅將提高至15%，其他商品的關稅可能會更高，我認為這將與我們目前看到的關稅水平相符。」

格里爾其後向彭博電視台表示，白宮正準備一份公告，「在適當情況下」將臨時關稅提高到15%。他還補充說，白宮將「照顧」那些已與美國達成貿易協議的國家。

格里爾強調，政府希望確保這次加徵關稅遵守正當的法律程序，並補充說：「任何時候我們提高關稅，都會有外國利益想要降低關稅。所以他們會起訴我們。」

格里爾表示，政府計劃以新的關稅措施取代被最高法院駁回的緊急關稅，其中包括根據1974年《貿易法》第122條徵收的臨時關稅（該關稅已於24日生效，稅率為10%），這些措施與現有的貿易協定相符。

格里爾受訪談到調查不公平貿易行為：

格里爾指，按照貿易法第301條對不公平貿易行為展開調查將是這次替代措施的核心，目標是那些存在產能過剩、在供應鏈中使用強迫勞動、歧視美國科技公司或補貼大米、海鮮和其他商品的國家。

格里爾提到，他與財長貝森特（Scott Bessent）曾多次向中國官員提出產能過剩的問題，並補充說，中國政府允許不獲利的企業繼續運作和生產。

格里爾坦承：「我認為他們無法徹底解決這個問題，這也是我們需要對中國、越南和其他有類似問題的國家徵收關稅的原因之一。」

2026年2月24日，美國華盛頓，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）抵達國會大樓，參加總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）向國會發表的國情咨文演說。（Reuters）

當被問到政府是否願意對中國商品加徵可能破壞貿易休戰協議的高額新關稅時，格里爾表示：「我們不打算提高對華關稅。我們打算嚴格遵守已與中國達成的協議。」