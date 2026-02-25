特朗普關稅案敗訴　美媒：中國最大贏家　大摩：平均稅率降至24%

美國最高法院2月20日（上周五）裁定，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2025年頒布的關稅政策違法並予以推翻。儘管特朗普其後迅速宣布，向全球開徵10%的新關稅，其後再上調至15%。有經濟學者認為，現時「最大的贏家是中國」。摩根士丹利經濟學家在一份最新的報告中估計，在特朗普的新關稅實施後，對中國商品徵收的加權平均關稅將從之前的32%降至24%。



據美媒報道，最高法院裁定特朗普2025年頒布的全球關稅無效，這給美國許多主要貿易夥伴帶來新的不確定性，同時也明顯地證明其最大經濟對手中國的正確性。

最高法院判決讓特朗普失去談判最大籌碼

在特朗普訪華，與國家主席習近平在北京舉行關鍵峰會，討論貿易、科技和台灣等重要議題的數周前，最高法院的判決對特朗普的貿易政策帶來巨大的打擊。

關稅一直是特朗普與其他國家進行經濟談判的慣用手段之一。最高法院大法官2月20日裁定，特朗普引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對包括中國在內的幾乎所有貿易夥伴徵收廣泛關稅的做法超越了他的權限。

2026年2月23日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在特區白宮出席一場紀念「天使家庭」（Angel Families）的活動並發表講話。這些家庭的親人因非法移民的犯罪行為而喪生。（Reuters）

裁決出爐之後，特朗普隨即根據另一項貿易法案重新實施15%的全球關稅。該法案規定，這些關稅是臨時性的，需要在150天後獲得國會批准。

當各國都在等待新稅率的具體影響明朗化，而中國已成為減稅的最大受益者之一。最高法院的裁決實際上剝奪了華盛頓對北京施加影響的最有力手段之一。

有些人認為，最新事態發展證明，2025年中國對美國加徵關稅，並採取對等報復措施的決定是正確的，這將使中國在3月底，特朗普訪問北京時​​擁有更大的談判籌碼。

中國手持的籌碼

自特朗普2018年發動首場貿易戰以來，中國已採取措施，試圖避免其第二任期進一步加徵關稅的影響。中國實現了玉米和大豆等商品來源的多元化，並以對所有美國進口商品加徵關稅的方式回應華盛頓的新關稅。

儘管面對特朗普頒布的高額關稅，中國對外貿易依然槍擊，2025年實現了破紀錄的1.2萬億美元（約9.4萬億港元）貿易順差。

2025年8月12日，圖為一名男子手持智能手機，屏幕上以粗體字顯示「關稅」（tariff）字樣，背景可以看見中國和美國的國旗。（Getty）

當日本和韓國等主要貿易夥伴，爭相與美國談判價值數千億美元的貿易和投資協議，以換取更低的關稅時，中國作為出口強國的地位使其能夠堅持立場並採取反制措施。

除了關稅之外，北京還利用了美國的另一個痛點：限制稀土礦物和磁鐵的出口，迫使特朗普政府向背景讓步。中國在全球稀土加工領域佔據主導地位，稀土是製造從日常電子產品、汽車到F-35戰鬥機等大型武器裝備等各種產品的關鍵材料。

特朗普關稅政策被推翻 中國成最大贏家

特朗普將於3月31日與習近平舉行會晤，這將是自他2017年第一任期內訪問北京以來，再次訪華，這次會晤或將決定他剩餘任期內美中關係的走向。如今，面對北京過去成為泡影來自美方的「單邊霸凌」，力量平衡似乎已發生顯著變化，向中國傾斜。

英國獨立經濟研究機構凱投宏觀（Capital Economics）中國經濟主管里查德（Julian Evans-Pritchard）在23日（周一）發布的研究報告中指出，儘管特朗普頒布的新關稅減輕了大多數亞洲國家的經濟負擔，但「最大的贏家是中國」。雖然中國面臨的關稅仍然高於亞洲的其他國家，但差距已經縮小。」

摩根士丹利：新關稅下 中國商品加權平均關稅降至24%

來自摩根士丹利的經濟學家同日在一份報告中估計，在特朗普的新關稅下，對來自亞洲國家商品的加權平均關稅稅率將從20%降至17%。而對華商品加權平均關稅將從32%降至24%。

儘管特朗普政府仍可能會尋求其他途徑對華加徵關稅，例如引用貿易法中其他條款，指控存在不公平貿易行為或涉及國家安全問題，但摩根士丹利的經濟學家認為，最高法院的裁決可能代表美國對亞洲的關稅「可能已經達到最高位」。

2024年4月25日，美國國旗與中國國旗在上海的和平飯店外迎風飄揚。（Getty）

他們表示：「鑑於特朗普即將訪華，這些事態發展尤其強化了我們之前的觀點，即美中貿易休戰仍然脆弱。」