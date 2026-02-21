安德魯被捕｜英國政府：擬立法移除安德魯王位繼承權

英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）2月19日因涉公職人員行為不當被捕後，當地傳媒20日報道，英國政府考慮立法，將安德魯剔除在王室繼承名單上。



安德魯是英王查理斯三世（King Charles III），在王位繼承排名第八，排行在王儲威廉（Prince William）和三名兒女，以及哈里王子（Prince Harry）和兩名兒女之後。惟安德魯捲入已故淫媒富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的醜聞後，外界有不少聲音要求將他逐出王位繼承名單外。

圖為2026年2月19日，英王查理斯三世（King Charles III）的胞弟、前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）在接受問話後離開警察局。（Reuters）

任何改變王位繼承的問題需要先徵詢並獲得英聯邦成員的同意，天空新聞（Sky News）20日報道，英國財政部首席秘書梅俊明（James Murray）受訪表示，政府正考慮可行方案，不排除透過立法，以封殺安德魯的王位繼承權。

梅俊明指出，此舉需要等待警方調查完成後才可進行。

有消息人士則向《泰晤士報》透露，對於移除安德魯的王位繼承權一事，白金漢宮（Buckingham Palace）認為是國會事務，因此不會介入或反對國會的決定。安德魯的胞姊安妮公主（Princess Anne）同日出席活動時，則沒有回應安德魯被捕的提問。

安德魯被揭發與愛潑斯坦的關係後，查理斯三世去年決定褫奪對方的王室銜頭。他一直否認有任何不當行為，但未有直接回應最新指控。