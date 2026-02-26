捲愛潑斯坦風波　世界經濟論壇總裁布倫德辭職

世界經濟論壇（World Economic Forum）總裁布倫德（Borge Brende）2月26日宣告下台，他早前捲入美國富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案而遭調查。



布倫德透過聲明表示「經過慎重考慮，我決定卸任世界經濟論壇主席兼總裁一職。我在工作的8年半時間收穫豐富。」

他又指非常感謝同事、合作夥伴，「相信現在是讓世界經濟論壇不受干擾地繼續展開重要工作的最佳時機」，他並未在聲明內提及愛潑斯坦。

布倫德為何捲入愛潑斯坦案？

在美國司法部1月對外公布的最後一批愛潑斯坦檔案中，資料顯示布倫德曾與愛潑斯坦共進三次商務晚餐，並曾以電郵和短信與該名聲名狼藉的金融人士聯繫，總部位於日內瓦的世界經濟論壇2月初宣告展開調查。

布倫德是挪威前外長，自2017年起擔任世界經濟論壇總裁，他較早前發表聲明指，2018年在紐約一場晚宴上結識愛潑斯坦，當時是應挪威前副首相羅德-拉森（Terje Rød-Larsen）邀請參加晚宴。

愛潑斯坦早在2008年因教唆未成年人賣淫而被定罪，據布倫德解釋，過去並未留意到其刑事犯罪紀錄。

在這次愛潑斯坦案文件中，挪威多位政界人士牽涉其中，在布倫德以外，挪威前首相亞格蘭（Thorbjorn Jagland）遭控貪污罪。