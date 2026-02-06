世界經濟論壇就總裁與愛潑斯坦關係啟動調查

世界經濟論壇（WEF）對WEF總裁布倫德（Børge Brende）展開獨立調查，以查明他和美國已故性罪犯愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係。



路透社報道，美國司法部上週對外公布最後一批愛潑斯坦檔案，其中一些資料顯示布倫德曾與愛潑斯坦共進三次商務晚餐，並曾以電郵和短信與這名聲名狼藉的金融家聯繫。

總部位於日內瓦的世界經濟論壇星期四（2月5日）發表聲明說：「鑒於兩人之間的互動，世界經濟論壇決策機構要求審計和風險委員會對此事進行調查，最後決定啟動獨立調查。」

聲明說：「這顯示世界經濟論壇對透明度和維護誠信的承諾。」

世界經濟論壇說，自2017年起擔任WEF總裁的挪威前外長布倫德完全支持此次調查，並指啟動調查是他本人提出的。

布倫德發表聲明說，2018年他在紐約的一場晚宴上結識愛潑斯坦，他是應挪威前副首相羅德-拉森（Terje Rød-Larsen）邀請參加那次晚宴。

布倫德還說，2019年他與愛潑斯坦以及一些外交官和商界領袖參加了兩次類似的晚宴，這些活動以及「一些電郵和短信」，就是他和愛潑斯坦僅有的接觸。

布倫德說：「我對愛潑斯坦的過去和犯罪活動完全不知情。」

布倫德表示後悔沒有在與愛潑斯坦見面前查清他的底細，「如果我早知道他的背景，我就會拒絕應羅德-拉森的邀請赴宴，以及之後的宴會邀請和聯繫」。

世界經濟論壇說，在外部律師進行調查期間，布倫德將繼續擔任WEF總裁。

本文獲《聯合早報》授權轉載