挪威前首相陷愛潑斯坦案醜聞　外媒：上週自殺未遂住院　情況嚴重

美國淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案牽涉眾多政商名人，包括挪威前首相、挪威諾貝爾委員會前主席亞格蘭（Thorbjorn Jagland），警方並在本月較早前搜查其居所，起訴貪污罪，當地傳媒2月24日引述消息報道，亞格蘭上週因自殺未遂送院，情況嚴重。



亞格蘭的代表律師23日曾發布聲明講述亞格蘭住院，原因是「案件引發的壓力」。

挪威傳媒iNyheter則引述消息人士指，75歲的亞格蘭自殺未遂後，情況仍然嚴重，消息人士未肯透露其住院地點。

報道又指，挪威編輯協會（Norwegian Editors' Association）、部份編輯2月17日與亞格蘭的律師 Anders Brosveet 達成「不報道此事」共識，致使亞格蘭自殺未遂一事多天以來並未公開。

調查人員2026年2月12日搜查挪威前首相亞格蘭（Thorbjorn Jagland）的居所，亞格蘭（左）與代表律師在現場離開（NTB/Stian Lysberg Solum via REUTERS）

在愛潑斯坦案新一波文件公布後，亞格蘭在挪威被控貪污罪名，他被指收受愛潑斯坦的禮物、旅行住宿等，警方表示會進一步調查。亞格蘭則否認指控。

文件更揭示愛潑斯坦常利用與亞格蘭的關係，拉攏接觸更多權貴，擴闊自己在政商界的圈子。

亞格蘭1996年至1997年擔任挪威首相，2009年至2015年成為挪威諾貝爾委員會主席，該委員會負責諾貝爾和平獎的評選。