高市早苗回應中國將20間日本實體列出口管制 稱「完全不可接受」
撰文：王海
出版：更新：
中國商務部2月24日（周二）發公告，決定將三菱造船株式會社等參與提升日本軍事實力的20間日本實體列入出口管制管控名單。日本首相高市早苗26日（周四）在參議院談到中國政府針對日本實施的兩用物項出口限制。她表示：「這些限制完全違背國際慣例，令人無法接受。」
據共同網報道，關於中國政府於24日將包括三菱造船等20間日本企業和機構列入出口限制名單一事，高市早苗強調：「絕對無法容許，令人極其遺憾。我們已強烈抗議並要求撤回該措施。」
據朝日新聞報道，預計這次出口管制將針對稀土。高市早苗透露，她正密切關注相關限制對日本經濟的影響，將從國家利益的角度出發妥善應對。
高市早苗指：「我們正與志同道合的國家合作，實現供應鏈多元化，以建立不依賴任何特定國家的、具有韌性的供應鏈。」
高市早苗重申：「我們願意與中國進行各種對話，包括有關貿易管制措施的對話，並將繼續從國家利益出發，冷靜、妥善地做出回應。中國是重要的鄰國，正因為日中之間存在一些關切和問題，溝通才顯得尤為重要。」
中國對三菱等20間日本實體實施出口管制 打擊日本軍工「心臟」中國將三菱造船等20間日本實體列出口管制名單 日方稱強烈抗議中國商務部：將三菱造船等20間日本實體列入出口管制管控名單日本戰爭機器被中國「精準斬首」