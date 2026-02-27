高市早苗回應中國將20間日本實體列出口管制　稱「完全不可接受」

中國商務部2月24日（周二）發公告，決定將三菱造船株式會社等參與提升日本軍事實力的20間日本實體列入出口管制管控名單。日本首相高市早苗26日（周四）在參議院談到中國政府針對日本實施的兩用物項出口限制。她表示：「這些限制完全違背國際慣例，令人無法接受。」



據共同網報道，關於中國政府於24日將包括三菱造船等20間日本企業和機構列入出口限制名單一事，高市早苗強調：「絕對無法容許，令人極其遺憾。我們已強烈抗議並要求撤回該措施。」

2019年10月1日，日本橫濱中華街，一名男子在慶祝中華人民共和國成立70週年的遊行中揮舞中國國旗和日本國旗。（Getty）

據朝日新聞報道，預計這次出口管制將針對稀土。高市早苗透露，她正密切關注相關限制對日本經濟的影響，將從國家利益的角度出發妥善應對。

高市早苗指：「我們正與志同道合的國家合作，實現供應鏈多元化，以建立不依賴任何特定國家的、具有韌性的供應鏈。」

2026年2月20日，日本東京，首相高市早苗在國會發表施政演說。（Reuters）

高市早苗重申：「我們願意與中國進行各種對話，包括有關貿易管制措施的對話，並將繼續從國家利益出發，冷靜、妥善地做出回應。中國是重要的鄰國，正因為日中之間存在一些關切和問題，溝通才顯得尤為重要。」