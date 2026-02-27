美伊談判結束　阿曼外長：取得重大進展　下周在維也納技術討論

美國與伊朗2月26日（周四）於瑞士日內瓦展開第3輪間接談判。會後斡旋方，阿曼外長巴德爾（Badr al-Busaidi）表示，談判取得「重大進展」，下周將在奧地利維也納進行進一步磋商。



據美媒Axios報道，一位美國高層官員在會後形容會談「積極」。

阿曼外長巴德爾會後形容談判取得「重大進展」：

美國過去數星期在中東集結大量軍力，被指為2003年入侵伊拉克後在該地區部署的最大規模軍事力量。特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府內部許多人都將這次會晤，視為特朗普決定是否向伊朗發動戰爭進行外交斡旋的最後機會。

據報道，特朗普特使威特科夫（Steve Witkoff）和其女婿庫什納（Jared Kushner）與伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）的間接談判持續數小時，分為上午和下午兩場。

據一位知情人士透露，美方對伊朗在上午會談中的立場感到「失望」。

阿曼外長巴德爾在會後表示，美伊雙方將與各自領導人匯報談判進展，然後下周在維也納舉行核專家技術討論。

知情人士透露，會談以兩種形式進行：一種是間接形式，由巴德爾在雙方之間傳遞訊息；另一種是美伊談判代表直接進行。

伊朗在上午的會議向美方提交核協議草案。

巴德爾和國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Raphael Grossi）都參與了談判。

雙方隨後休會，期間威特科夫和庫什納會見了烏克蘭官員，其後下午繼續與伊朗舉行談判。

伊朗拒絕永久放棄濃縮鈾、拆除核設施與將鈾庫存運走境外

在休會期間，一位伊朗官員告訴半島電視台，伊朗拒絕了永久放棄濃縮鈾、拆除核設施以及將鈾庫存轉移出境的提議。

這位官員表示，伊朗的提議包括在國際原子能總署的監督下，將鈾庫存降至低濃縮水平。

這位伊朗官員強調：「我們在日內瓦提出的方案在政治上是嚴肅的，在技術上是創新的，並且包含了立即達成協議所需的一切。」

據Axios早前報道，美國在談判前夕要求伊朗同意任何未來的核協議都將無限期有效。

美國的另一關鍵要求是伊朗放棄其1萬公斤濃縮鈾庫存。

美國願意在伊朗保留濃縮鈾權利的要求上展現一定程度的彈性，但前提是德黑蘭能夠證明其沒有製造核彈的途徑。

美方在截稿前未就會談成果作出評論，外界高度關注假如威特科夫與庫什納向特朗普報告談判沒有取得突破，那麼發動軍事打擊的可能性將會大增。