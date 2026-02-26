美媒：白宮傾向「以色列先攻伊朗」　分析指背後存在兩大考量

美媒POLITICO於2月25日引述知情人士報道，特朗普政府內部正私下討論一政治選項，就是「讓以色列先發動攻擊，待伊朗展開報復之後，美國再展開大規模軍事行動」，因這樣美方將有更充分的理由採取行動。最新的民調顯示，美國民眾特別是共和黨支持者雖贊成推翻伊朗政權，惟不願承擔美軍傷亡的風險。



報道指，知情人士透露如今有兩大關鍵考量因素。首先是消耗美國軍火儲備的風險，美國政府擔憂這可能為中國奪取台灣提供可乘之機；其次是，如果美國採取激進手段，可能造成美軍人員傷亡。

知情人士還稱，若採取政權更迭規模的攻擊，伊朗可能全力發動報復反擊，美國在該區域擁有大量資產，每個據點都可能成為攻擊目標，「這些據點並不在鐵穹保護之下，美軍傷亡可能性很高，伴隨着巨大的政治風險」。

截至2026年1月26日，美軍在中東地區部署的空中力量。（Getty）

有分析指，特朗普有多種可打擊伊朗的方案，美國官員曾透露，美方可能進行有限度初步打擊作為談判籌碼，假如無法達成協議再擴大攻擊規模，打擊目標幾乎確定包括伊朗核設施及彈道飛彈基礎建設，甚至考慮「斬首行動」直接鎖定最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）。

目前，美國仍然希望透過外交途徑解決伊朗問題，但「何時」及「如何攻擊」已成為主要討論焦點。消息人士指出，最有可能的情況是美以發動聯合行動，無論以色列是否希望率先發動攻擊。

就着以上消息，白宮發言人凱利（Anna Kelly）表示，「只有特朗普知道他可能做或不做什麼」；以色列駐美大使館則是拒絕置評。