CIA罕見發布波斯語招募訊息 以吸引伊朗人做內線提供情報
撰文：張涵語
出版：更新：
美國中央情報局（CIA）2月24日（周二）罕見在X（前稱Twitter）、Instagram、YouTube等社交平台發布波斯語招募訊息，以吸引伊朗人成為內線，給美方提供情報。
美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，招募訊息邀請持有「敏感情報」或「特殊技能」者聯繫CIA。資訊還附帶一段影片，詳細介紹如何匿名聯繫CIA，包括使用暗網以及其他匿名、安全可靠的聯繫方式。
此次招募正值美伊關係高度緊張之際。美國近幾週在中東地區集結大量軍事力量，並警告如果伊朗不停止發展核武，美方準備對伊朗展開打擊。兩國將於2月26日在瑞士日內瓦舉行新一輪核協議談判。
特朗普24日發表其第二任期首次國情咨文時提到，「我們正與伊朗談判。他們想達成協議，但我們尚未聽到那句關鍵的承諾：『我們絕不會擁有核武器』。」
特朗普亦表示，「我傾向透過外交途徑解決此問題。但有一點是確定的——我絕不允許伊朗擁有核武。」他聲稱，伊朗已研製出能夠威脅歐洲和美國海外基地的導彈，並且正在研製很快能打到美國的導彈。
