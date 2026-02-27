美國神風無人機特遣隊準備好向伊朗發動打擊

美國官員和分析人士稱，五角大樓首個自殺式「神風」無人機隊已準備就緒，一旦總統特朗普（Donald Trump）決定對伊朗發動打擊，即可參與行動。



彭博社報道，美國中央司令部發言人霍金斯（Tim Hawkins）在一份電郵聲明中說，美國神風無人機隊（Kamikaze drone unit）已具備作戰能力。 這支代號「蠍子特遣隊」（Task Force Scorpion）的自殺式無人機隊，是由美國軍方實驗性無人機隊發展而來。

霍金斯說：「我們在去年成立了這支中隊，旨在迅速為我們的作戰人員配備不斷發展的新型作戰無人機能力。」

美國這支單向攻擊無人機隊是自2003年入侵伊拉克以來，美國規模最大的地區軍事集結的一部分。 特朗普下令成立這支無人機隊，目的是迫使伊朗進行核談判。

阿曼外交部長巴德爾（Badr al-Busaidi，右）星期四晚在X平台貼文說，美國和伊朗當天在日內瓦舉行的第三輪間接談判已經結束。（Reuters）

美伊談判的調解方阿曼稱，美伊星期四（2月26日）在瑞士舉行的會談取得「重大進展」，雙方下周將繼續進行核談判，但他並未明確表示雙方已經克服了達成協定的最大障礙。

阿曼外交部長巴德爾（Badr al-Busaidi）星期四晚在X平台貼文說，美國和伊朗當天在日內瓦舉行的第三輪間接談判已經結束。 美伊代表各自向本國政府彙報後，談判將儘快恢復，「技術層面的討論」下周在奧地利首都維也納舉行。

神風無人機隊為自殺式無人機，也稱為徘徊彈藥、巡弋彈藥、巡飛彈。

