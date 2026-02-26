美伊新一輪核談判在即 特朗普：傾向透過外交手段解決問題
撰文：張涵語
美國與伊朗於2月26日將在瑞士日內瓦舉行新一輪核協議談判。美財政部在談判前夕發布針對伊朗的最新制裁名單，涉及30多名個人、實體和「影子船隊」船隻，指他們協助伊朗非法銷售石油、生產彈道導彈和無人機等武器。此外，特朗普在24日的國情咨文中表示，他傾向於透過外交手段解決核問題。
特朗普發表其第二任期首次國情咨文時稱，「我們正與伊朗進行談判。他們想達成協議，但我們尚未聽到那句關鍵的承諾：『我們絕不會擁有核武器』。」
特朗普亦表示，「我傾向透過外交途徑解決此問題。但有一點是確定的——我絕不允許伊朗擁有核武。」他聲稱，伊朗已研製出能夠威脅歐洲和美國海外基地的導彈，並且正在研製很快能打到美國的導彈。
美國周三發布的財政部公告稱，其屬下外國資產控制辦公室（OFAC）加強了對伊朗「影子船隊」的施壓，制裁包括12艘「影子船隊」船隻，以及其所有者或營運商，這些船隻累計為伊朗運輸總值數億美元的石油和石化產品。
另外，OFAC也制裁了多個網絡，這些網絡協助伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）、國防部等取得生產彈道導彈等武器的原材料和機械設備，當中涉及多名位於伊朗、土耳其和阿聯酋的個人和實體。美財政部在公告中說，這是美方持續對伊朗施壓的一部份。
