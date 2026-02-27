阿富汗襲巴基斯坦軍事陣地 巴方翌日空襲報復稱與塔利班「開戰」
撰文：張涵語
出版：更新：
阿富汗塔利班政權稱，為報復巴基斯坦上週的空襲，他們已於2月26日（周四）對巴基斯坦邊境沿線的軍事陣地發動攻擊。巴基斯坦方面則於翌日，對喀布爾及阿富汗其他兩個省份發動空襲報復，致兩國暴力衝突升級。巴基斯坦國防部長甚至宣稱與塔利班進入「開戰」狀態。
綜合外媒報道，阿富汗東部軍區媒體辦公室發聲明稱，雙方於周四深夜爆發「激烈交戰」，並表示此舉是針對巴基斯坦軍隊近期在楠格哈爾省（Nangarhar）與帕克蒂亞省（Paktia）實施空襲行動的回應。
塔利班政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在X平台上發文稱：「鑑於巴基斯坦軍方屢次挑釁和違反條約，我們已對杜蘭線（Durand Line）沿線的巴基斯坦軍事陣地和設施發動大規模進攻行動。」
阿富汗國防部稱，周四的襲擊造成55名巴基斯坦士兵死亡，另有數名士兵被活捉。阿富汗國防部同時表示，其自身傷亡為8人死亡、11人受傷。該部亦稱，阿富汗已摧毀19個巴基斯坦軍哨所和2個基地。
然而，巴基斯坦新聞部長塔拉爾（Attaullah Tarar）表示，巴基斯坦士兵死亡人數為2人，另有3人受傷。塔拉爾還表示，據報道有36名阿富汗武裝人員死亡。
巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）周五指，對阿富汗的空襲報復是「巴基斯坦武裝部隊對塔利班公然侵略做出的應有回應。」
