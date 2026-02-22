巴基斯坦空襲阿富汗境內　阿國防部：將作出適當回應

巴基斯坦軍方22日對阿富汗境內發動空襲，當局稱其打擊目標是策劃近期一系列自殺式襲擊的武裝分子營地和藏身處。半島電視台報道稱，襲擊造成至少17人死亡。



巴基斯坦信息部聲明指出，此次空襲是「基於情報的選擇性打擊」，目標包括位於阿富汗邊境的巴基斯坦塔利班（TTP）及伊斯蘭國呼羅珊省（ISIS-K）恐怖分子的7個營地與藏身處。

巴方稱有「確鑿證據」表明，最近在該國首都伊斯蘭堡（Islamabad）以及西北部巴焦爾（Bajaur）和本努（Bannu）地區發生的襲擊，是在阿富汗境內的巴基斯坦塔利班的領導層指使下實施的。

半島電視台報道稱，僅在阿富汗東部楠格哈爾省（Nangarhar）的Bihsud區內就有至少17人死亡，另有6人被埋在遇襲的房屋瓦礫下，生死不明。

2026年2月6日，巴基斯坦伊斯蘭堡，一座什葉派穆斯林清真寺遭遇自殺式炸彈襲擊，現場留下血跡。（Reuters）

阿富汗政府發言人穆賈希德稱，襲擊造成數十人死亡和受傷，包括婦女和兒童，傳媒未能證實其說法。

阿富汗國防部譴責空襲是「對國際法、睦鄰原則及伊斯蘭價值的公然違反」，並警告將在適當時機採取「適當且克制的回應」。

伊斯蘭堡本月6日發生清真寺爆炸事件，造成至少40人死亡、160多人受傷，是自2008年萬豪酒店爆炸案以來伊斯蘭堡遭遇最致命的襲擊。伊斯蘭國組織宣稱對此負責。