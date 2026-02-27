英國大曼徹斯特國會補選　綠黨首報捷　施紀賢工黨失守近百年票倉

英國大曼徹斯特（Greater Manchester）一個選區2月26日舉行國會下議院議席補選，執政工黨（Labour）頹勢未止，得票只得第三，最終席位由綠黨（Green Party）奪得。



天空新聞（Sky News）及英國廣播公司（BBC）27日報道，大曼徹斯特歌頓及登頓（Gorton and Denton）選區前工黨議員格文（Andrew Gwynne）捲入醜聞而辭職後，隨即舉行補選。

最終在約3.7萬張選票中，綠黨的34歲候選人史賓沙（Hannah Spencer）以14,980票、41%得票率，力壓獲10,578票、29%選票的改革黨（Reform UK）的候選人古德溫（Matt Goodwin）當選，並成為第五位綠黨國會議員。

綠黨在過往的國會補選從來未試過得票超過一成，因此今次補選結果是創下壯舉，而且亦是該黨誕生首位英格蘭北部國會議員。

英國大曼徹斯特歌頓及登頓（Gorton and Denton）選區補選，綠黨的34歲候選人史賓沙（Hannah Spencer，右）獲超過四成選票當選，她在點票結果公布後，獲曼徹斯特市議會行政總裁Tom Stannard握手祝賀。（Reuters）

至於首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）領導的工黨得票只有9,364票，排行第三，連同選區在2024年改組前在內，今次是工黨自1931年首次敗走當地。與2024年選舉的得票50.8%相比，工黨今屆的25.4%得票率反映流失近半支持。

另外在野保守黨選情更慘不忍睹，得票率只有1.9%，創下該黨史上補選最差成績。BBC提到，兩大主流政黨工黨及保守黨成為這場選戰的大輸家，象徵兩黨在二戰後的壟斷地位進一步搖搖欲墜。