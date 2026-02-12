曼聯班主拉傑夫：英國正被移民「殖民」 施紀賢批言論冒犯應道歉
撰文：王海
出版：更新：
英超球隊曼聯的共同班主拉傑夫（Jim Ratcliffe）受訪時表示，「你負擔不起，你不能讓一個有900萬人領取福利，同時又有大量移民湧入的經濟體運轉下去。英國實際上是在被移民殖民，不是嗎？」首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）指這番言論既「冒犯又錯誤」，拉傑夫應為這番話道歉。
據《衛報》報道，施紀賢表示，拉傑夫應該為他有關英國正在被移民「殖民」（colonised）的言論道歉。
曼聯班主拉傑夫指英國正被移民「殖民」：
2月11日，英國的第七大富豪拉傑夫接受天空新聞（Sky News）的專訪，他抨擊了那些在英國領取公共救濟的人和移民。
拉傑夫又指：「我的意思是，英國2020年的人口是5800萬，現在是7000萬。這可是1200萬人啊。」
報道引述英國國家統計局的數據指，拉傑夫的講法並不準確。國家統計局估計，英國2020年的人口為6,700萬，而上一次接近5,800萬還是在2000年。
針對這番言論，首相施紀賢同日晚上網上發文回應：「這種說法令人反感且錯誤。英國是一個引以為傲、寬容多元的國家。拉傑夫應該道歉。」
施紀賢發文回應拉傑夫有關英國正被移民「殖民」的言論：
唐寧街發言人補充說，拉傑夫的言論「正中那些想要分裂我們國家的人的下懷」，並呼籲他「立即」道歉。
億萬富豪拉傑夫於2020年將稅務居住地遷至免稅的摩納哥，他過往亦曾就政治議題公開表態，他曾公開支持英國脫歐。
拉傑夫在訪問中表示他認識施紀賢，並補充說：「我不知道是不是體制限制了基爾（Keir，施紀賢的名字）的施政，還是他太和善了。我的意思是，基爾是個好人。我喜歡他，但這的確是個棘手的工作，我認為要讓英國重回正軌，就必須採取一些艱難的措施，因為目前我認為英國經濟狀況並不樂觀。」
親信接連辭職 施紀賢首相地位陷危機 誰可能是繼任者？愛潑斯坦案引英國政壇震盪 蘇格蘭工黨黨魁要求施紀賢辭職愛潑斯坦｜受文德森所累 英國高官接連辭職 施紀賢：無計劃下台愛潑斯坦案震動英國政壇 「施紀賢時刻」已至？