親信接連辭職　施紀賢首相地位陷危機　誰可能是繼任者？

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）正面臨政治危機，議會內對其可能被撤換的傳言四起。英媒更列出多位潛在「首相候選人」，探討誰可能會是繼任者。



施紀賢民望低迷，近日再度延燒的淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案文件風波，更是令其危機加劇，文件爆出更多英國前駐美大使文德森（Peter Mandelson）與愛潑斯坦密切聯繫的證據，且被揭曾向其分享政府機密資訊，此令曾參與促成文德森任命的首相幕僚長麥克斯威尼（Morgan McSweeney）也引發黨內指責，繼而辭職。

不到24小時後，首相通訊主管艾倫（Tim Allan）也離職。其後，蘇格蘭工黨領袖薩瓦爾（Anas Sarwar）公開要求首相施紀賢辭職，使其領導地位面臨更大壓力。

2026年2月9日，英國倫敦，圖為施紀賢在首相官邸前回應辭職爭議，當天他回應稱無意離任。（Getty）

潛在繼任者介紹

韋雅蘭（Angela Rayner）

身為前副首相的韋雅蘭2025年9月因買樓避稅風波而辭職，但她在工黨基層中仍具高人氣。2025年11月一項民調曾顯示，52%的工黨成員會投票給她。然而，英國稅務海關總署對其稅務狀況的調查仍在進行中，可能影響其領導機會。

韋雅蘭發聲明表態支持施紀賢，但《衛報》2月9日則引述匿名的韋雅蘭友人指，若果施紀賢辭職，她「已經準備好」參選。

2025年7月29日，英國倫敦，時任副首相韋雅蘭（Angela Rayner）在唐寧街首相府接待英格蘭女子足球隊時發表講話。（X@AngelaRayner）

施卓添（Wes Streeting）

天空新聞指，這位衛生大臣的個人魅力和與公眾溝通能力使他成為領跑者之一。然而他與文德森的密切友誼可能不利於其領導抱負。1月29日至2月3日民調顯示，他將以12個百分點的差距敗給施紀賢。

2025年11月18日，英國倫敦，衛生大臣施卓添（Wes Streeting）步出唐寧街10號首相府。（Reuters）

馬曼婷（Shabana Mahmood）

這位內政大臣在工黨內部晉升迅速，此前擔任司法大臣，她給工黨領導層留下深刻印象，是辦事高效的部長。但她對移民問題的強硬立場或讓她被視為黨內過於右傾，工黨成員或不太認可。

2024年11月26日，馬曼婷在英國倫敦唐寧街舉行每週內閣會議後離開。（Getty Images）

文立彬（Ed Miliband）

這位工黨前領袖在工黨贏得2024年大選後重返內閣，獲任命能源大臣。因其政治立場偏左，可能比其他一些候選人更受工黨成員歡迎。但工黨名單民調顯示，他仍會輸給施紀賢，不過只輸3個百分點。

2025年11月18日，巴西貝倫，英國能源安全大臣文立彬（Ed Miliband）在聯合國氣候變化大會（COP30）上發表聯合聲明。（Reuters）

顧綺慧（Yvette Cooper）

身為外交大臣，她是內閣中資深成員之一。她經驗豐富，曾在多任領導政府中任職。不過，她在2015年工黨領袖選舉中敗給郝爾彬（Jeremy Corbyn），這可能對她不利。

2025年10月9日，英國外交大臣顧綺慧（Yvette Cooper）於北愛爾蘭貝爾法斯特（Belfast）參與會議前，向媒體發表講話。（Reuters）

卡恩斯（Al Carns）

這位新晉議員兼前軍人從未擔任過高級政治職務，擔任議員僅18個月，但進入議會後不久就被視為未來領導人。他在社交媒體上的強大影響力也受到公眾關注，是個值得關注的變數。

賀理安（John Healey）

這位國防部長是經驗豐富的部長，曾先後在兩任領導手下任職。他可能是延續傳統、穩妥可靠的候選人，但他與施紀賢的密切關係以及溫和的政治立場或對他不利。

2026年1月6日，英國防大臣賀理安（John Healey）離開位於倫敦唐寧街10號的英國首相府。

貝安德（Andy Burnham）

大曼徹斯特市長的領導希望或已經受挫，因為施紀賢阻止他參加國會補選。然而，如果再次舉行補選，且工黨全國執行委員會允許他參選，他仍有可能重返國會議員之位。