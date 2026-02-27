挪威主權基金曝用AI篩ESG風險 多次成功識別搶先市場出售避損
撰文：張涵語
挪威央行投資管理公司（NBIM）負責管理的2萬億美元「石油基金」於2月26日（周四）表示，該基金正利用AI篩選投資標的，以評估潛在聲譽風險與道德風險。
美媒CNBC表示，NBIM發言人表示，該機構的ESG（環境、社會與治理）風險檢測團隊於2024年11月起，首次將Anthropic公司的Claude AI模型應用於日常工作，該模型後便成為NBIM「監控投資組合整體ESG風險的重要工具」。
NBIM在周四的報告中表示，「投資完成後24小時內，AI工具就會在基金的股票投資組合中標記出可能與強迫勞動、腐敗或欺詐等問題相關的新公司。」
NBIM亦稱，「這類資訊往往未被國際媒體報道或數據供應商警報捕捉。我們在做出投資或風險決策之前都會審查這些資訊。在許多情況下，我們在市場對這些風險做出反應之前就已識別並出售這些投資，從而避免潛在損失。」
NBIM長期以來對全球市場及ESG投資具有深遠影響力，其投資於遍布60個國家的7,200多家公司，並持有全球約1.5%的上市股票。
