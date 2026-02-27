巴基斯坦阿富汗衝突　巴軍攻22軍事目標釀274死　中國：深感擔憂

巴基斯坦與阿富汗爆發衝突，互相發動攻擊，巴基斯坦軍方2月27日表示，打擊22個位於阿富汗的軍事目標，在過去一夜阿富汗方面有274人死，巴基斯坦方面則有12名士兵死亡。中國外交部表示，中方對衝突升級深感擔憂，此輪衝突烈度超過以往。



巴基斯坦軍方發言人並指，在總理指示下，行動仍在繼續進行中。

在這次衝突中，阿富汗塔利班政權稱為報復巴基斯坦上週的空襲，2月26日對巴基斯坦邊境沿線軍事陣地發動攻擊。巴基斯坦之後對阿富汗喀布爾及其他兩個省份發動空襲報復，兩國衝突升級，巴基斯坦防長甚至宣稱與塔利班進入「開戰」狀態。

2026年2月27日，阿富汗塔利班士兵在阿富汗霍斯特省坐在高射炮旁，觀看是否有出現巴基斯坦戰機（Reuters）

中國外交部：衝突烈度超過以往

中國外交部發言人毛寧27日在例行記者會表示，中方正密切關注局勢發展。巴基斯坦和阿富汗是搬不走的鄰居，也都是中國的鄰國，作為鄰國和朋友，中方對衝突升級深感擔憂，對衝突造成人員傷亡十分痛心。

毛寧稱，此輪巴阿衝突烈度超過以往，持續或升級對雙方都將帶來傷害和損失，中方支持打擊一切形式的恐怖主義，呼籲雙方保持冷靜克制，通過對話談判妥善解決矛盾分歧，盡快實現停火，避免生靈塗炭，這符合兩國和兩國人民根本利益，也有利於維護地區和平穩定。

2026年2月22日，在阿富汗楠格哈爾省（Nangarhar province）比赫蘇德區，巴基斯坦發動空襲後，當地居民聚集在現場。（Reuters）

中方稱一直通過自身渠道斡旋調解巴阿衝突，願繼續為緩局降溫、兩國改善關係發揮建設作用，中國外交部和中國駐巴基斯坦、阿富汗使館正就此做兩國有關方面的工作。中方並要求兩國確保中方在巴基斯坦和阿富汗人員、項目和機構安全。