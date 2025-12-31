派拉蒙獲甲骨文創辦人巨額擔保後 彭博：華納擬再拒絕派拉蒙收購
撰文：官祿倡
出版：更新：
繼科技億萬富翁艾利森（Larry Ellison，又譯埃里森）12月22日同意為兒子擔任行政總裁的派拉蒙天舞（Paramount Skydance）收購華納兄弟探索（Warner Bros Discovery，WBD，下稱華納兄弟）的要約，提供總額高達404億美元（約3144億港元）的個人擔保之後，彭博社引述消息人士指，華納擬再次拒絕收購方案。
儘管華納兄弟董事會尚未做出最終決定，但董事會所擔憂的問題之一是，派拉蒙尚未提高其出價，而華納兄弟此前曾有拒絕派拉蒙報價，認為金額不如Netflix提出的較好。
但報道引述消息指，董事會仍未動搖，並等待派拉蒙提高收購報價，多名股東表示，預料派拉蒙會提出更高的報價。此外，董事會還擔憂，派拉蒙的收購計劃不會讓華納兄弟在未獲艾里森家族批准的情況下，可自主處置華納兄弟自己的債務，並且派拉蒙還未保證會承擔華納兄弟，因接受派拉蒙收購而拒絕Netflix所產生的「分手費（breakup fee）」。
