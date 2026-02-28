特朗普：古巴一無所有　不排除「友善接管」當地

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月27日表示，不排除「友善接管」鄰國古巴，並指國務卿魯比奧（Marco Rubio）正與古巴高層進行談判。



路透社報道，特朗普27日離開白宮前往德州前向傳媒發表講話，指古巴政府與華府溝通，而對方大難臨頭。他稱古巴沒錢，目前亦一無所有，但正與華府接觸，認為華府或會友善接管當地。

2026年2月27日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在前往德州之前，在白宮向媒體發表講話。（Reuters）

特朗普形容古巴是一個需要改變的失敗國家，並表示自己從小已經聽說過古巴的問題，因此相信當地會有改變，而魯比奧正以非常高層面方式處理有關問題。

他重申古巴缺乏資金、石油和糧食，指對方需要美國的援助。

圖為2026年2月26日，魯比奧前往聖基茨和尼維斯出席加勒比共同體會議。（Reuters）

美媒Axios早前報道，魯比奧與古巴前總統勞爾卡斯特羅（Raul Castro）的孫兒羅德里格斯（Raul Guillermo Rodriguez Castro）秘密會談；《邁阿密先驅報》（The Miami Herald）26日亦引述知情官員指魯比奧本週較早時於聖基茨和尼維斯（Saint Kitts and Nevis）出席加勒比共同體（Caribbean Community）會議期間再與對方會面，不過古巴政府稱沒有與華府進行高級別對話，但未有否認羅德羅格斯與美國官員非正式接觸的報道。