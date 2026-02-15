特朗普石油封鎖致古巴燃料短缺　「夏灣拿雪茄節」被迫延期

綜合英國廣播公司（BBC）等外媒報道，由於美國石油封鎖加劇燃料短缺，古巴一年一度的「夏灣拿雪茄節」（Festival del Habano，又譯哈瓦那雪茄節）被迫延期。



組委會周六（2月14日）宣布，原定2月下旬舉行、為期5天的雪茄節延期，具體日期另行通知。聲明指出，作出這一決定是因美國「經濟、商業和金融封鎖」致古巴經濟形勢複雜。

2015年2月27日，古巴「夏灣拿雪茄節」（Festival del Habano），人們一邊享用葡萄酒、美食與雪茄一邊閒逛。（Getty）

報道指，古巴約有60%的能源進口，近幾個月來美國正努力切斷其與傳統供應商的聯繫，試圖導致該國共產黨執政政權垮台，古巴在進口燃料方面面臨日益嚴峻的困難。

2025年12月，古巴主要供應國委內瑞拉的石油供應停止，此前美軍擄走委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛），美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布華盛頓將「掌控」該國石油產業。

其第二大供應國墨西哥近日宣布將停止向古巴輸送石油，此前特朗普威脅要向古巴提供石油的任何國家徵收關稅。

2026年2月5日，古巴夏灣拿，老爺車在加油站前排隊等待加油。該國因美國實施的石油封鎖開始出現能源短缺。（Reuters）

此外，古巴也面臨航空燃油短缺，導致多家航空公司暫停飛往古巴的航班，而包括英國在內的一些國家已警告不要前往該國進行非必要旅行。

自1959年卡斯特羅（Fidel Castro）領導的共產黨推翻美國支持的古巴政府以來，美國和古巴的關係持續緊張。美國對古巴的經濟和貿易禁運自1960年以來一直持續至今。

古巴雪茄被認為是世界上最好的雪茄之一，但在美國屬於非法產品。