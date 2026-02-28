美伊衝突風險增　各國撤駐中東使館人員　籲國民暫勿前往當地

美國和伊朗爆發戰爭的風險升級，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月27日對伊朗核談判表示「不滿意」。彭博社同日報道，美國、英國、法國、意大利、中國等多國撤離了駐中東大使館人員，並發布旅行警告。



澳洲波蘭、芬蘭、瑞典、新加坡等國也建議公民暫緩前往伊朗的行程，並呼籲身在伊朗的公民盡早離開。

美國27日通知駐耶路撒冷大使館的非緊急事務人員，他們可以離開以色列。因為如果以色列參與美國打擊伊朗的行動，以色列可能會遭到伊朗的報覆。

這張2025年6月16日拍攝的設計圖片中，可以看到以色列和伊朗國旗，而它們之間被一道裂縫相隔。（Getty）

法國外交部發布公報，建議公民暫時避免前往以色列、耶路撒冷和約旦河西岸地區。意大利外交部也敦促公民離開伊朗，並在中東地區保持高度警惕。

同日，特朗普對記者說，他對伊朗核談判進展「不滿意」，還表示「有時候不得不使用武力」，但他過後又稱，更願意和平解決問題。

記者問特朗普距離決定是否軍事打擊伊朗還有多遠，後者說：「我不想告訴你們。」特朗普當日在德州一場活動發表講話時，則指他將在伊朗問題上作出「重大決定」。

特朗普告訴民眾：「我們有一個重大決定要做，這並不容易。我更願意和平解決，但這些人非常危險，而且難相處。」他還說，伊朗想達成協議，但必須達成「有意義」的協議。

這張路透社2025年1月15日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）的3D列印微模型和美國、伊朗國旗。（Reuters）

不過，擔任美伊核談判協調方的阿曼外交部長巴德爾（Badr Al Busaidi）27日告訴美國哥倫比亞廣播公司（CBS），伊朗已同意不擁有「可製造核彈的核材料」，是談判進展的突破，相信所有問題可以在三個月內友好且全面地得到解決。

本文獲《聯合早報》授權轉載

