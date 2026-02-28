特朗普：伊朗仍拒絕放棄核武　不希望對其動武　但有時候必須出手

中東局勢緊張之際，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月27日（周五）表示，他對伊朗的現狀感到不滿，希望與德黑蘭達成協議，但他同時警告：「有時不得不」動用武力。



據路透社報道，特朗普在離開白宮，前往德州之前向記者表示，伊朗仍不願按照美國的要求放棄核武。

就在26日（周四），美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff）與特朗普女婿庫許什納與伊朗官員在日內瓦舉行的談判並沒有取得突破。目前，美國在中東地區部署大量軍隊，全球最大航母福特號（USS Gerald R. Ford）已抵達以色利。

當被問到向伊朗動武的可能性時，特朗普表示，美國擁有世界上最強大的軍隊。

他又指：「我希望不必動用武力，但有時不得不動用武力。」

特朗普其後補充道：27日較後時間將就伊朗問題進行更多討論，惟他並沒有具體說明將與誰進行會談。

特朗普語帶失望地表示：「我們不希望伊朗擁有核武器，但他們卻不肯說出這番話。」

2026年2月24日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在眾議院發表國情咨文。（Reuters）

特朗普27日（周五）將在德州科珀斯克里斯蒂舉行活動，之後飛往佛羅里達州棕櫚灘，在他的海湖莊園度過週末。

據一位知情人士透露，一直擔任美國和伊朗之間調解人的阿曼，已於27日派遣其外長前往華盛頓，將與副總統萬斯（JD Vance）就伊朗問題進行磋商。

一位了解白宮內部討論情況的消息人士告訴路透社，特朗普對擺現時眼前的所有選項都「非常清楚」。

2026年2月27日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在前往德州之前，在白宮向媒體發表講話。（Reuters）

這位消息人士稱，白宮內部普遍認為，與伊朗開戰，遠比美國強行擄走委內瑞拉領導馬杜羅（Nicolas Maduro）困難，內部也對談判能否取得成果持悲觀態度。

消息人士指：「沒有人對談判持特別樂觀的預期。」