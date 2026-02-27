中東局勢緊張　美國航母福特號抵以色列　英國從伊朗撤走政府員工

中東局勢緊張，國際關注美國會否對伊朗採取軍事行動之際，美國世界最大的航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）2月27日抵達以色列北部海岸。英國政府表示，由於安全局勢，暫時撤走在伊朗的工作人員。



《以色列時報》較早前引述多方消息指，美國「福特號」航母昨天（26日）在美軍基地完成補給後，離開希臘克里特島（Crete）前往以色列海法（Haifa）地區。

2026年2月26日，美國「福特號」航母離開希臘克里特島（Reuters）

此前，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）本月下令將航母打擊群派往中東，此為大規模軍事集結一部份，且他正權衡是否對伊朗採取軍事行動。

美國駐以色列大使館2月27日在社交網站表示，由於安全風險，美國國務院已授權非緊急必要的使館人員及其家屬撤離以色列。

2026年2月27日，一名人士在以色列北部海法（Haifa）等待「福特號」（USS Gerald R. Ford）航空母艦抵達。（Reuters）

中國駐以色列大使館也發布緊急通知，提醒在以色列的中國公民密切關注安全形勢變化，保持高度警惕，加強安全防範和應急準備，非必要不外出。

中國外交部和中國駐伊朗使領館27日又提醒公民暫勿前往伊朗。

2026年2月20日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮舉行新聞發布會（Reuters）

加拿大再籲公民撤離伊朗

加拿大則再次提醒其公民應該離開伊朗，加政府在社交網站稱「由於地區局勢持續緊張，敵對行動可能在幾乎沒有預警的情況下發生。請在安全可行情況下立即離開伊朗。」加方之前也於2月4日發布安全旅行提示。

英國政府則表示由於安全局勢，暫時撤走在伊朗的工作人員。