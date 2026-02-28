NASA修改阿提密斯3號計劃　從載人登月改為升空對接任務

美國太空總署（NASA）2月27日宣布修改阿提密斯登月計劃，將「阿提密斯3號」（Artemis III）任務從2028年載人登月改為2027年進行載人的升空對接行動，原本的登月任務則改為由「阿提密斯4號」計劃執行。這次修訂變相在登月任務前，新增了一次升空任務。



美媒及英國《衛報》27日報道，NASA署長艾薩克曼（Jared Isaacman）當天表示，「阿提密斯2號」及「阿提密斯3號」任務相隔逾三年時間太長，因此決定將後者的任務，由載人登月改為在近地軌道進行載人飛船與月球登陸器的對接測試，並提前一年在2027年執行。

2026年2月27日，美國佛羅里達州，美國太空總署（NASA）署長艾薩克曼（Jared Isaacman）在記者會上談及阿提密斯計劃。（Reuters）

艾薩克曼表示，2028年的登月任務將被改稱為「阿提密斯4號」，而他們正計劃在同年進行名為「阿提密斯5號」的第二次登月任務。

報道稱，有關計劃的監督官員已對新的時間表表示嚴重懷疑，而NASA宣布這項決定之際，它們也正面臨一系列延誤和技術難題。

2026年2月27日，美國佛羅里達州，美國太空總署（NASA）署長艾薩克曼（Jared Isaacman，左）等官員在記者會上談及阿提密斯計劃。（Reuters）

NASA上週已表示，因發現技術問題，而將原定於3月6日進行的「阿提密斯2號」載人繞月任務推遲，最快至4月才能進行發射。