特朗普稱有資格再連任　因在2020年大選中「受騙」　英媒曾出1計

美媒報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月27日在德州演講開場時表示，他有資格再連任總統，因為他認為自己在2020年大選中「被騙了」。



報道指，當日，特朗普在德州科珀斯克里斯蒂港（Port of Corpus Christi）發表了一場漫無邊際的演講，他戴著一頂「美洲灣」的帽子，伴著他標誌性的競選歌曲《上帝保佑美國》（God Bless the USA，Lee Greenwood演唱）走上舞台。

特朗普說，「我們應該再做一屆嗎？嗯，我們有權再做一屆，因為他們在第二屆選舉中作弊作得一塌糊塗——仔細想想，我們確實有權再做一屆。」 2020年大選，拜登（Joe Biden）當選總統，然而當時並沒有證據顯示其大規模舞弊。

然而，美國憲法排除任何人連任第三屆總統的可能性，《第二十二條修正案》規定：「無論何人，當選擔任總統職務不得超過兩次；無論何人，在他人當選總統任期內擔任總統職務或代理總統超過兩年，不得當選擔任總統職務超過一次。」

若要修改憲法，必須獲得參議院和眾議院三分之二的贊成票，並獲得全國四分之三的州級政府批准。

英國廣播公司（BBC）指，特朗普所在的共和黨目前控制國會兩院，但未達到所需的多數議席。此外，民主黨控制了50個州議會中的18個。

特朗普如何能夠連任第三個任期？

BBC此前報道，特朗普的支持者稱，美國憲法中存在一個尚未經法院驗證的漏洞。

他們認為，《第二十二條修正案》僅明確禁止某人「當選」超過兩個總統任期，但並未提及「繼任」的情況。

根據這一理論，特朗普可以在2028年大選中以副總統候選人的身份參選，例如搭檔他的副總統萬斯（JD Vance）。

如果他們勝選，該總統候選人可以在就職後立即辭職，使特朗普通過繼任機制重新掌權。