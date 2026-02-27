全球三大衝突熱點　特朗普交給親信威特科夫和女婿庫什納調解

俄烏戰爭、伊朗核問題和加沙局勢堪稱全球三大衝突熱點，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將艱難的談判工作全數交由自己的親信威特科夫（Steve Witkoff）和女婿庫什納（Jared Kushner）兩人主導，外交和談判專家認為，這番用人之策潛藏著談判失利的巨大風險。



威特科夫和庫什納星期四（2月26日）趕赴日內瓦，先與伊朗官員在阿曼大使住處舉行會談，尋求就伊朗核問題達成協議，避免中東爆發全面軍事衝突。接著，兩人趕到洲際酒店與烏克蘭官員會面，再移師四季酒店，與俄羅斯和烏克蘭代表分別在不同樓層舉行會談，試圖推進俄烏和平化解歐洲的安全危機。不到一周前，兩人才在華盛頓出席特朗普為促成加沙和平而成立的和平委員會首次正式會議。

2026年2月26日，瑞士日內瓦，阿曼外長巴德爾（Badr Albusaidi，右）與美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff，中）及總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）的女婿庫什納（Jared Kushner，左）舉行會面。（X@OmanNewsAgency）

分析指，兩人行色匆匆奔走多場談判，凸顯了特朗普外交戰略緊繃的壓力點——他選擇仰賴少數親信而非美國政府龐大資源的做法其實充滿風險。雖然兩人洞察力敏銳，又兼具與特朗普直接溝通及傳達意願的優勢，卻掌握不了課題背後錯綜複雜的因果緣由，難以身兼三項重任。

曾擔任國務院談判代表的卡內基國際和平基金會研究員米勒（Aaron David Miller）說：「這三場談判，每一場都牽涉海量的細節，而且絕非孤立存在，而是環環相扣。即使對全世界有史以來最優秀的談判專家而言，也是無比沉重的負擔。」

北卡羅來納州共和黨參議員蒂利斯（Thomas Roland Tillis，又譯提里斯）本週在美國對外關係委員會的一個活動上也說：「庫什納和威特科夫是傑出的企業家，我肯定他們是好的談判代表，但他們並未獲得參議院確認，也不受國會監督。」

2026年1月22日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科克里姆林宮會晤美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）時互相握手。（Reuters）

不過，烏克蘭駐美國大使斯特凡尼希娜（Olha Stefanishyna）表明，和這兩人合作是「高興和自豪」的，並強調兩人能直接跟特朗普溝通很重要。她說：「三四個月前，我們在不同層級的溝通管道都面對干擾，從美俄兩方收到的資訊混雜不一致。如今情況已有條不紊。」

在特朗普首個總統任內擔任烏克蘭談判特使的沃爾克（Kurt Volker）也讚揚兩人可代表特朗普的意願做出「權威的發言」，能直接與他溝通更是一大好處，「壞處是，兩人對課題和其中的敏感性缺乏深刻認知。」

美國總統川普的女婿庫什納（左）與美國特使威特科夫（右），於2026年1月22日在瑞士達沃斯，與第56屆世界經濟論壇（WEF）一同參與美國總統川普和平委員會的創始公告，該倡議旨在解決全球衝突。（Reuters）

針對媒體詢問，一名白宮官員稱，威特科夫和庫什納的成就有目共睹，他們有效管理時間，並把不同議題分門別類，兩人的商業背景也有助他們跟世界領導人談判。

本文獲《聯合早報》授權轉載

