英媒：魯比奧對美駐中東官員祭「禁口令」 免失言影響與伊朗談判
撰文：劉耀洋
出版：更新：
英國《衛報》2月27日報道，美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）失言稱以色列有權取得中東大部份土地並引起爭議後，國務卿魯比奧（Marco Rubio）23日對美國駐中東各國的外交使團發內部備忘錄，要求相關人員在中東局勢緊張之際，不要發表易引起外交爭議的言論，顯示美方擔心有關言論或影響與伊朗的談判。
赫卡比在21日播出的節目中，肯定以色列據聖經有「天賦權利」佔領幾乎整個中東地區。其言論即時引起中東各國的不滿，包括約旦、埃及等14個中東國家隨即發聯合聲明，批評該言論危險且具煽動性。
魯比奧在赫卡比發表言論後兩天，發布有關備忘錄。他強調：「鑑於該（中東）地區局勢日益緊張，各使團團長和駐當地相關使館必須避免發表任何可能激怒地區民眾、損害敏感政治問題或使華府關係複雜化的公開聲明、採訪或社交媒體活動。」
報道指，魯比奧雖未在備忘錄中點名赫卡比，但備忘錄的發布時間顯示這是對後者言論的回應。另外，白宮官員對赫卡比的言論感到震驚，擔心這可能會激怒伊朗，使它在談判中採更強硬的立場。
美國與伊朗最新的談判仍沒有突破，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）27日更指，他對伊朗的現狀感到不滿，並警告「有時不得不動用武力」，暗示或對伊朗採軍事行動。
