以色列美國襲伊朗　傳7枚導彈擊中官邸附近　哈梅內伊不在德黑蘭

以色列和美國2月28日聯手空襲伊朗，據央視新聞報道，七枚導彈擊中伊朗總統和最高領袖官邸附近；總統佩澤希齊揚安全無事；最高領袖哈梅內伊則被指不在首都德黑蘭，已轉移至安全地點。



央視報道，2月28日，據統計，七枚導彈擊中位於德黑蘭的總統府和伊朗最高領袖哈梅內伊官邸附近區域。另外，伊朗伊拉姆省（Ilam）也傳出爆炸聲。

據伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）報道，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）安全無事。

路透社引述一位伊朗官員消息，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）不在德黑蘭，已轉移到「安全地點」。

以色列宣布進入緊急狀態

以色列和美國2月28日上午對伊朗發動先發制人的打擊，德黑蘭傳來爆炸聲，以色列隨即宣布進入緊急狀態。

伊朗2026年2月28日遇襲，德黑蘭發生爆炸及冒煙（WANA/Handout via REUTERS）

當以色列國防軍發動突襲時，軍方向所有公民發出全國警告，要求他們待在安全區域附近。以色列國防軍表示：「這是一項主動預警，旨在讓公眾做好應對導彈可能射向以色列的準備。」

報道引述一名以色列安全官員，這項行動計劃已久，行動時間也已在幾週前確定。

消息人士稱，這次打擊行動目標之一是「消除對以色列本土的威脅，重點是（伊朗）導彈發射裝置和無人機基地」。