以色列美國空襲伊朗　特朗普、內塔尼亞胡鼓勵伊朗人民接管政權

以色列和美國2月28日空襲伊朗後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發表講話，鼓勵伊朗人在美國軍事行動結束後奪取政權。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）亦表示，美以行動將使伊朗人民推翻阿亞圖拉（Ayatollah）政權，建立一個「自由、追求和平的伊朗」。



特朗普在自家社交平台發表錄影講話，表示：「等我們完成任務後，你們（伊朗人）就接管政府。它將屬於你們，這可能是你們幾代人唯一的機會。」

他稱自己正在採取一項歷任總統都未付諸實施的行動，「多年來，你們一直請求美國提供幫助，但始終未得到回應。沒有哪位總統願意像我今晚這樣去做。如今你們有了一位願意滿足你們要求的總統，那我們就看看你們會如何回應吧。」

「美國正以強大力量和毀滅性的手段支持你們，現在是時候掌握自己的命運，」他呼籲，「現在是採取行動的時刻」「不要讓它白白溜走」。

演講畫面：

《衛報》報道，內塔尼亞胡向全國發表錄音講話時指出：「47年來，阿亞圖拉政權一直喊著『以色列去死』、『美國去死』。它讓我們流血，殺害許多美國人，屠殺自己的人民。我們絕不能讓這個殺人恐怖政權用核武器自我武裝，從而危及全人類。

2026年2月26日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷舉行記者會時，做出手勢。（Reuters）

現在是伊朗所有人民——波斯人（Persians）、庫德人（Kurds）、阿塞拜疆人（Azeris）、俾路支人（Balochis）和阿赫瓦赫人（Akhvakhs）——卸下暴政的重擔，帶來一個自由且追求和平的伊朗的時候了。」

內塔尼亞胡與特朗普同樣表態，稱這次行動將讓伊朗人民「掌握自己的命運」。

阿亞圖拉政權指自1979年伊朗伊斯蘭革命後建立的、以什葉派伊斯蘭教最高宗教領袖（阿亞圖拉）為國家最高領導人的政教合一神權政治體制。在這個體制下，宗教領袖對國家事務擁有最終裁決權。