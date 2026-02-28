美以聯合襲擊　目標「斬首」　伊朗出路在哪？

美國、以色列對伊朗的空襲還在進行中。據以色列媒體報道，有大約30個伊朗境內目標遭到襲擊，其中包括伊朗總統府和伊朗情報與國家安全部。德黑蘭南部幾個部委遭到襲擊。伊朗方面消息稱，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）目前不在德黑蘭，已被轉移至一處安全地點。以色列方面初步評估認為，美以刺殺伊朗最高領袖哈梅內伊和伊朗總統佩澤希齊揚的企圖失敗。



在兩個航母戰鬥群，數百戰機包圍下，終於對伊朗下手了。從目前消息看，這次倒不是以色列先動手，再拖美國下水，而是雙方事先計劃好的聯合打擊行動。以色列宣稱，正在準備第一階段為期四天的密集而強有力的聯合打擊。但就目前訊息來看，雖然對多個重要目標進行了攻擊，但伊朗方面暫未有重大損傷公布。最悲慘的是，南部一小學遭導彈襲擊造成了超過50人喪生。

衛星圖像顯示伊朗最高領袖哈梅內伊官邸的損壞程度，路透社引述伊朗消息指，他並不在德黑蘭，轉移至安全地點（Airbus）

美國威脅要打伊朗，已經造勢了一個多月了。各國撤僑都撤了一個月，哈梅內伊自然也撤在安全的地方。在當地時間下午3點多，有伊朗官員表示，伊方正在為報復行動做準備，而本次報復行動將是「毀滅性」的。到了下午4點多，據伊朗光明通訊社報道，伊朗向以色列發射了數十枚導彈。以色列特拉維夫遭到多枚伊朗導彈襲擊。此外，伊朗電視台報道說，伊朗正在打擊美國在中東的軍事基地。據今日俄羅斯報道，伊朗導彈擊中了位於卡塔爾的美軍阿爾烏代德基地。卡塔爾國防部表示，導彈防禦系統僅攔截了三枚導彈，其餘導彈命中目標。據沙特阿拉比亞電視台報道，位於巴林的美國第五艦隊服務中心2月28日遭到導彈襲擊。

伊朗法爾斯通訊社援引軍方人士報道稱，伊朗軍方正在對卡塔爾、巴林、科威特和阿聯酋境內的四處美軍基地實施導彈襲擊。據報道，中東地區除以色列外，巴林、阿聯酋、卡塔爾、沙特阿拉伯、科威特等也響起爆炸聲。這次伊朗的反擊範圍，比之前幾次大很多。

2026年2月28日，伊朗反擊美國，空襲美國在中東的多個軍事基地，巴林境內冒煙（Reuters）

雙方顯然都打出真火了，不會簡單收場。伊朗政府也應該清醒了！戰爭只能是 「不得不」的選項。以色列總理內塔尼亞胡已經宣佈，美國和以色列發動軍事行動的目標是推翻伊朗政權。可想，2月6日阿曼、2月17日和2月26日兩輪日內瓦談判，都不過是邊談判邊極限施壓。希望通過極限施壓找到伊朗的弱點再狠狠下手，同時擇機展開有限、精準的打擊。伊朗估計也只有佩澤希齊揚政府還天真的覺得能談成什麼。伊朗外長阿拉格齊在伊美第三輪間接談判結束後表示，這是最嚴肅、持續時間最長的一次談判。談判取得了良好進展，在某些領域，雙方已接近達成共識。雙方的技術團隊將於3月2日在奧地利維也納舉行技術談判。在現下看來，還真是諷刺。

幸虧伊朗革命衛隊和哈梅內伊應該沒這麼天真，所以哈梅內伊是早早轉移裏，革命衛隊也一直在備戰。這次以色列公然說出以推翻伊朗政權為目的，先不說美國和以色列能不能做到，但這已經讓伊朗沒有任何退路，妥協只有死路一條。現在已經是伊朗內憂外患的時刻，如果伊朗不能強化抵抗意志，堅決抵抗到底，那麼等待伊朗的將是比較糟糕的局面。

2月1日，哈梅內伊在德黑蘭發表講話。（Reuters）

伊朗必須對當前局勢有清楚的判斷：美國不想直接爆發高烈度、不可控的戰爭，而是想以最低的戰爭成本獲得最大的戰爭收益。為了達到這一目的，美國很可能快打快收，從而儘量將戰爭成本降低、將戰爭成果放大。

那麼，伊朗應如何應對？如果你打我一輪，我打你一輪，實則對伊朗極端不利。美國擁有全球最強的精確打擊能力，一輪空襲即可癱瘓伊朗關鍵軍事節點、能源設施乃至指揮中樞；而伊朗的導彈和無人機反擊，雖能造成心理震懾，卻難以對美以造成同等程度的實質性損傷。長此以往，伊朗的戰爭潛力將在不斷的來回中被逐步耗盡，而美國則可憑藉其全球投送能力和盟友支持，從容應對。所以，對於伊朗來說，應當放棄最後對美國的幻想，全力打持久戰、消耗戰。

2026年2月28日，以色列美國聯手空襲伊朗，德黑蘭冒煙（Socia Media/via REUTERS）

中小國家對抗霸權，拼的從來不是硬實力，而是戰略意志與破局智慧。伊朗擁有8700萬人口、164萬平方公里國土，工業基礎遠超以色列，具備打持久戰的天然優勢。只要伊朗最高決策層下定決心，完全有可能將美以拖入泥潭。但如果伊朗還在做夢，美國只會得寸進尺。到目前為止，伊朗比以前要強硬，但也沒有完全想明白。事實上，伊朗的戰爭反應決定了戰爭的走向。

目前情況看，本次雙方互相襲擊，不管美以空襲伊朗，還是伊朗展開報復，規模都遠超過以往，並不會很快結束。