內塔尼亞胡：種種跡象顯示哈梅內伊已身亡　籲伊朗人上街推翻政權

美國與以色列2月28日（周六）向伊朗發動大規模空襲，伊朗其後進行反擊。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在晚上表示，種種跡象顯示，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）很可能已在空襲中喪生。有以色列媒體報道指，空襲過後，伊朗政府從哈梅內伊位於德黑蘭的住所中尋獲他的遺體，內塔尼亞胡其後看到哈梅內伊遺體的照片。內塔尼亞胡又呼籲伊朗民眾「集體走上街頭，完成這項任務。」



據路透社報道，內塔尼亞胡在一段預先錄製的影片中表示：「今天上午，我們摧毀了暴君哈梅內伊的住所。過去30多年來，哈梅內伊「向世界各地輸出恐怖主義，讓自己的人民飽受苦難，並持續不斷地致力於摧毀以色列」。

內塔尼亞胡指種種跡象顯示哈梅內伊已身亡：

內塔尼亞胡又指：「種種跡象顯示，這位暴君已經不在人世（is no more）。今天上午，我們消滅了伊朗政權的高級官員、革命衛隊指揮官、核計劃的高級人物。我們將繼續行動。在接下來的數日裏，我們將打擊這個恐怖政權的數千個目標。」

此外，內塔尼亞胡又向呼籲伊朗民眾「走上街頭」，抓住「機會」推翻政權。

內塔尼亞胡向「勇敢的」伊朗人民發表講話，稱空襲將協助他們「擺脫暴政的束縛」。

他說，伊朗人現時擁有「一代人一次的機會」來推翻伊朗政權。

他敦促伊朗民眾「大規模走上街頭完成這項任務」。

內塔尼亞胡強調，現在是「你們團結起來，為了這一歷史性使命而共同努力」的時候了。

2026年2月28日，美國與以色列向伊朗發動大規模空襲，伊朗其後進行反擊。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，左）在晚上表示，種種跡象顯示，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei，右）很可能已在空襲中喪生。（Reuters）

內塔尼亞胡重申：「這是一個有所作為的機會。不要袖手旁觀，因為這一刻終將到來，你們將被要求大規模走上街頭，因為你們必須完成這項工作，你們必須推翻並消滅這個政權。」