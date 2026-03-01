哈梅內伊身亡｜統治伊朗長達37年的最高領袖　一生曾多次遭遇暗殺

現年86歲的伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）在伊朗伊斯蘭革命中扮演了幕後角色，曾在上世紀80年代擔任兩屆總統，並統治這個中東國家長達30多年。2月28日，以色列和美國對伊朗發動聯合攻擊，伊朗國營電視台於當地時間周日早上5時廣播，哈梅內伊已證實死亡，伊朗政府宣布全國哀悼40天。



最高領袖哈梅內伊是誰？

哈梅內伊於1939年7月15日出生於伊朗第二大城馬什哈德（Mashhad）的神職人員家庭。他在少年時開始接受神學方面訓練。1958年，他前往什葉派著名宗教學府庫姆神學院（Hawza-e Ilmiyeh-ye Qom）學習，結識了影響他一生的老師霍梅尼（Ruhollah Khomeini）。

作為霍梅尼的忠實信徒，哈梅內伊自1962年開始開展抗議伊朗巴列維王朝及其親美政策的政治活動。1963年，他因在馬什哈德傳遞和散發霍梅尼反政府、反美信件遭到逮捕，據説監禁期間「受盡了殘酷折磨和嚴刑拷打」。

在1979年伊朗伊斯蘭革命前，哈梅內伊多次被捕，1978年一度流亡國外。1979年伊朗伊斯蘭革命後，巴列維王朝被推翻，哈梅內伊奉命赴德黑蘭組織「歡迎霍梅尼委員會」，並參與創建了伊斯蘭共和黨。

1989年6月，霍梅尼逝世後，哈梅內伊繼任最高領袖，兼任武裝力量總司令。1994年12月，他被挑選接替已故大阿亞圖拉穆罕默德·阿里·阿拉基（Mohammad Ali Araki），成為伊斯蘭教什葉派教徒的精神領袖。

有報道指，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）是全球遭遇暗殺次數最多的國家領導人之一。圖為1989年他訪問北京會見時任國家主席鄧小平。（Reuters）

最高領袖權力至高無上？

事實上，哈梅內伊作為伊朗的精神領袖，同時對政府所有部門、軍隊和司法機構擁有至高無上的權力。在其統治下，伊朗與西方關係緊張，承受了包括嚴厲制裁在內的重重壓力，以及國內因經濟和人權問題而爆發的多輪抗議活動。他稱美國是伊朗的「頭號敵人」，以色列緊隨其後。

哈梅內伊的權力關鍵在於伊朗兩大主要安全機構——伊斯蘭革命衛隊（IRGC）和擁有數十萬志願者的巴斯基民兵——的忠誠。

有報道指，哈梅內伊是全球遭遇暗殺次數最多的國家領導人之一。1981年6月，哈梅內伊遭遇暗殺，一枚被放置在錄音機內的定時炸彈當場爆炸，導致哈梅內伊的右臂癱瘓。