特朗普：攻打伊朗因對方無意達成協議　軍事行動隨時可結束

在以色列與美國向伊朗發動大規模空襲後，特朗普（Donald Trump）受訪時表示，他有幾條「退路」可以結束「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury），這是攻打伊朗的行動代號。特朗普指決定攻打伊朗的主要原因是對方沒有誠意達成協議，以及伊朗過去數十年在世界各地發動的襲擊。



據美媒Axios報道，特朗普在海湖莊園接受五分鐘電話採訪時表示：「我可以延長行動，完全掌控局面，也可以在兩三天內結束，然後告訴伊朗人，如果你們開始重建（核計劃和導彈計劃），幾年後再見。」暗示美軍隨時可以向伊朗再發動襲擊，燒毀伊朗的核設施。

特朗普預測：「無論如何，他們（伊朗）都需要數年時間才能從這次襲擊中恢復過來。」

特朗普列舉了攻打伊朗的兩個主要原因。首先是上星期由他的特使威特科夫（Steve Witkoff）和女婿庫什納主持的談判無法取得突破。

特朗普指：「伊朗人一度接近達成協議，然後又退回之前的立場，接近其後倒退。由此我明白，他們其實並不想要達成協議。」

第二個原因是伊朗過去幾十年的行為。

特朗普表示，在27日（周五）撰寫宣布發動軍事行動的演講稿時，他要求團隊整理過去25年來，世界各地所有與伊朗有關的襲擊事件。

特朗普強調：「我發現他們每個月都搞出點壞事，炸毀什麼東西，或者殺人。」

特朗普還聲稱，伊朗已經開始重建一些在2025年6月「十二日戰爭」中，被美國和以色列摧毀的核設施。獨立分析師指出，一些核設施確實出現建設活動，但並未得出伊朗已經恢復核活動的結論。

特朗普發文指哈梅內伊已在空襲中身亡：

報道引述一位美國高級官員透露，美國與以色列的聯合軍事行動預計將持續至少五天。特朗普在受訪後發文表示，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）已在空襲中身亡，惟「猛烈而精準的轟炸將繼續進行，在一周內不間斷進行，直至實現我們在中東乃至全世界實現和平的目標。」