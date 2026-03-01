哈梅內伊死亡料重創伊朗　惟德黑蘭已備應急計劃

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）與法斯通訊社（Fars）3月1日證實最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）死於以色列及美國的空襲。一名阿拉伯高級外交官透露分析指出，此事對伊朗政權是重大打擊，但德黑蘭當局已準備好應急方案以維持運轉。



據圖為《以色列時報》（The Times of Israel）報道，該匿名外交官表示，伊朗當局早已制定詳盡的繼任與緊急指揮鏈計劃，其中長期忠誠者拉里賈尼（Ali Larijani）被指定負責危機管理。

該官員認為，伊朗深知美國希望盡快結束軍事行動，因此將嘗試拖延戰事，對政權而言「此刻僅是生存已算勝利」。他推測伊朗對鄰近阿拉伯國家的報復性打擊雖損害其地區地位，但旨在促使受襲國家向華府施壓以提早結束衝突。

圖為2025年8月13日，伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼於在黎巴嫩貝魯特與黎巴嫩議會議長貝里會面後發言。（Reuters）

《紐約時報》（The New York Times）本月稍早曾報道，哈梅內伊已規劃若其或其他高層在美以襲擊中喪生時的接替方案。美國前海軍軍官、基洛文集團（Killowen Group）主席烏爾曼（Harlan Ullman）分析，美以聯合行動雖表現出色，但伊朗軍力仍「可觀」，且領導層未必被完全瓦解，伊朗可能仍藏有大量無人機等軍備足以支持長期反擊。

目前伊朗官方尚未正式公布繼任人選。拉里賈尼現為伊朗國家安全委員會負責人，被視為關鍵接班人選。伊朗媒體則宣稱已準備對「侵略者」進行報復。