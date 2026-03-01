伊朗局勢｜戰火衝擊航空交通多國空域關閉　數十萬旅客滯留或改道

美國與以色列2月28日向伊朗發動大規模空襲，伊朗隨即展開反擊，其中包括多個擁有美軍基地的中東國家。因應中東最新局勢，杜拜、阿布扎比和多哈等主要中轉樞紐關閉，超過1000個中東主要航空公司的航班被取消，造成當地航空交通混亂，影響連接歐亞非的國際航班。



根據航空分析公司Cirium的數據顯示，週六計劃降落在中東國家的約4218個航班中，有966個被取消，佔整體的22.9%；如果包括出境航班，取消的航班數量將超過1800個；週日計劃飛往中東的4329個航班中，則有716個被取消。

與此同時，航班追蹤網站FlightAware的數據顯示，截至格林威治標準時間週六晚上10點30分，全球已有逾18,000個航班延誤，超過2,350個航班被取消。

個別航空公司方面，包括漢莎航空、法國航空、泛航航空（Transavia）和飛馬航空（Pegasus）在內的多家航空公司取消了所有飛往黎巴嫩的航班，而美國航空公司則暫停了費城至多哈的航班；土耳其航空則表示，飛往黎巴嫩、敘利亞、伊拉克、伊朗和約旦的航班暫停至週一，飛往卡塔爾、科威特、巴林、阿聯酋和阿曼的航班也已暫停。

有分析指，飛越中東的航空公司現時不得不繞過衝突地區，這將增加航班飛行時間，消耗更多燃油，從而增加航空公司必須承擔的成本，機票價格可能很快就會上漲。航空業分析師、大氣研究集團（Atmosphere Research Group）總裁Henry Harteveldt表示：「對於旅客來說，這無疑是個壞消息」。