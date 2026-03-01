哈梅內伊死亡｜特朗普：已有可執掌伊朗政權「合適人選」
撰文：韓學敏
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）受訪時表示：哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）被擊斃後，通過外交途徑解決伊朗危機的可能性依然存在，且「現在比一天前容易得多」。他同時透露心中已有接替哈梅內伊的「不錯人選」。
特朗普於2月28日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時表示，「我很清楚（伊朗現由誰掌權），但不能告訴你。」被問及是否有理想的伊朗領導人選時，他回應「有幾位不錯的候選人」。他稍早在Truth Social發文，指哈梅內伊是「史上最邪惡的人之一」，其死亡是為伊朗人民及全球受害者伸張正義。
特朗普在電話訪問中稱，美以襲擊已見成效並可能為外交開闢道路，因伊朗「正遭受重挫」。他形容昨日的打擊是「美國與世界的偉大一日」。此前他證實，掌權近37年的哈梅內伊在空襲中身亡，CBS引述消息指約40名伊朗官員在此次聯合行動中喪生。
哈梅內伊身亡消息此前已獲伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）等官方媒體證實。《紐約時報》曾報道，哈梅內伊生前已制定詳細接班與緊急指揮計劃。
