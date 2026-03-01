伊朗局勢｜以軍成功滲透德黑蘭高層　「斬首」哈梅內伊等逾40要員

以色列國防軍（IDF）周六（2月28日）宣布在針對伊朗的協同打擊行動中，成功滲透伊朗安全高層，擊斃包括最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）在內的逾40名政權高級官員。此次被以方稱為現代戰爭史上最大規模之一「斬首行動」的日間突襲，關鍵在於以情報部門成功打入伊朗安全階層內部。



以軍聲明指出，行動瞄準德黑蘭多處地點，當時伊朗國防體系高層正於一處建築內聚集。以方高級安全官員透露，情報滲透使精準打擊成為可能。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日證實哈梅內伊死亡，稱其為「史上最邪惡者之一」。

2026年2月28日，美國加州洛杉磯舉行的反對伊朗統治體制集會中，人們手持美國、以色列國旗及美國總統川普的海報。（Reuters）

以軍公布被擊斃者名單包括伊朗最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani）、伊朗革命衛隊（IRGC）指揮官帕克普爾（Mohammad Pakpour）及國防部長西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）等關鍵人物。

美以消息人士稱，行動因「目標機會出現」而提前，故選在伊朗日間（周六清晨、齋戒月期間）發動以達突襲效果。一名美國國防高官形容此為「大規模、極大膽的日間攻擊」，成功使伊朗領導層措手不及。