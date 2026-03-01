哈梅內伊死亡｜伊朗會土崩瓦解嗎？　中東難逃戰場宿命

2月28日，美國、以色列聯合空襲 「斬首」 伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei），伊朗官方於3月1日證實其殉職，並宣佈40天國喪。美以的行動，是直接衝着伊朗領袖和重要官員而去的，這是典型的國家恐怖主義。這一突破主權底線、踐踏國際法的極端行動，不是一次戰術打擊，而是對中東地緣秩序的徹底掀桌。



現在再討論美國和以色列為什麼發動戰爭，已經沒太大意義。這個世界，欲加之罪，何患無辭？戰爭的邏輯，往往在開戰的第一聲炮響前，就已脱離了正義與公理的軌道。現在最關鍵的，是接下來伊朗會如何？ 中東未來的走向如何。

在內憂外患之下，伊朗已經很爛，在經過這一輪轟炸之後會被打得更爛。在哈梅內伊遇害之後，伊斯蘭革命衛隊稱，伊朗武裝部隊「歷史上最猛烈的進攻行動」即將開始。綜合看第一天兩邊交火情況，伊朗尚且有能力全面反擊，美以的軍事打擊並沒有對伊朗軍隊的反擊能力帶來多大傷害。美國駐中東的所有重要基地和海上目標均受到了報復全境同樣是受到了全面的打擊。接下來就是雙方比拼軍火儲備和戰爭意志了。

2026年2月28日，以色列與美國聯手空襲伊朗，伊朗首都德黑蘭爆炸冒煙（WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

哈梅內伊被炸死，如果伊朗還沒有完全腐爛，理應成為全民復仇意志凝聚的催化劑。這是一個走向。伊朗反擊，針對以色列本土，可能動用數千枚彈道導彈打擊特拉維夫、耶路撒冷、以軍指揮中心與空軍基地。針對美軍中東基地，會選擇打擊第五艦隊、駐伊拉克、敘利亞美軍基地。同時，封鎖霍爾木茲海峽：切斷全球約 30% 石油運輸，能源牌直接施壓西方。軍事專家分析，伊朗不會選擇孤注一擲的全面地面戰，而會以 「導彈直擊 + 代理人聯動 + 海峽封鎖」 三層矩陣反擊：本土導彈覆蓋以色列核心城市與美軍基地，真主黨、胡塞、伊拉克民兵同步開闢多戰線，霍爾木茲海峽隨時部分或全面關閉，用全球能源命脈倒逼西方。

更重要的是，中東的力量平衡徹底打亂。沙特領導的遜尼派會做強，土耳其在阿拉伯國家中的地位直線上升。阿拉伯國家對美國的保護依賴反而會低。沙特、阿聯酋等海灣國家被迫在安全依賴與油價風險間平衡，土耳其試圖以調停者身份擴大影響力，埃及、約旦則直面難民與邊境安全壓力。原本碎片化的衝突將連成一片，以色列北部、黎凡特、紅海、伊拉克、敘利亞同步燃火，地區全面戰爭的風險從 「可能」 變成 「高概率」。中東地區將迅速陣營化、戰場化。

2026年2月28日，以色列特拉維夫，伊朗向以色列發射導彈後，一枚導彈引發爆炸。此前，以色列和美國向伊朗發動大規模空襲。（Reuters）

而另一個可能性也不能排除。那就伊朗已經完全爛透了。簡單來說，伊朗的內部已經腐敗透頂了。哈梅內伊遇害，也再次說明了一個問題，那就是伊朗被滲透成了篩子。按正常邏輯，在大戰一觸即發的當下，哈梅內伊的安全應該是最高級別的，要確保萬無一失。但是開戰不足24小時，哈梅內伊就殞命，說明美以對哈梅內伊的行動了如指掌。不光是哈梅內伊，頃刻之間，十數個目標被精準狙殺。而這樣的情況，這幾年屢屢發生。確實每一輪，美以都能拿下重要人頭。不僅如此，伊朗內部問題很大，通貨膨脹嚴重，民心思變。伊朗現有政權，存在土崩瓦解可能性。

如此，美以取得階段性的勝利。但問題是中東問題非常複雜，軍事上的勝利，不代表政治上的勝利。就好比當年的美軍，在軍事上取得了阿富汗戰爭的勝利，取得了伊拉克戰爭的勝利，但最後這兩場戰爭卻掏空了美國的國力。雖然哈梅內伊政權具有落後性和腐敗性，但美以發動的戰爭，會刺激伊朗的民族主義情緒和反美情緒，會滋生恐怖主義。

不要忘了，伊朗悲情又驕傲的宗教和民族基因，即便毀滅一個政權，會輕易投降？一個胡塞武裝都難以搞定，更別提一個殺紅了眼的伊朗。如果打成了持久戰，那將是美國和以色列難以承受之重。如果接下來是一場持久戰，美國在陷入了阿富汗泥潭、伊拉克泥潭後，就會陷入一個更大的伊朗泥潭。

2026年3月1日，伊朗德黑蘭宣佈已故伊朗最高領袖哈梅內伊逝世消息時，電視上播放了他的照片。（Reuters）

歷史早已證明：靠炸彈建不成秩序，靠暗殺換不來和平。中東的矛盾盤根錯節，巴以問題、核問題、教派分歧、地緣爭奪交織，任何一方試圖以絕對武力 「一勞永逸」 解決對手，最終只會把整個地區拖入深淵。哈梅內伊之死，不是衝突的終點，而是更大風暴的起點。那麼，這是伊朗的悲劇，何嘗不是美國的鬧劇？

俄羅斯前總統梅德韋傑夫就感嘆：（美國）與伊朗的談判只是個幌子，人盡皆知。那麼，現在誰更有耐心等着看敵人的悲慘結局呢？美國建國才249年，而波斯帝國建立至今已有2500多年。讓我們拭目以待，看看100年後會發生什麼…