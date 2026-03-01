以色列美國空襲伊朗首天　哈梅內伊死亡　德黑蘭攻擊多地報復

以色列與美國2月28日聯手向伊朗發動軍事行動，攻擊首都德黑蘭（Tehran）等地，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的官邸、總統府及國防部等建築物成為目標。德黑蘭其後採取報復措施，以導彈攻擊中東區內多個美軍設施。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）其後稱哈梅內伊已經身亡，德黑蘭方面最終在3月1日證實哈梅內伊的死訊。本文整理伊朗局勢的首天情況。



伊朗在2月28日當地時間早上10時左右遭受以色列及美國空襲，印度世界一體新聞台（WION）指，今次攻勢與傳統在黑夜發現首波攻勢不同，消息指德黑蘭方面沒預計空襲會在白天進行，因此令伊朗防空系統措手不及。

在美東時間2月28日下午，白宮方面公布了美國總統特朗普（Donald Trump）在位於其佛羅里達州的海湖莊園監控對伊朗的軍事行動。（白宮X帳號）

美國和以色列的空襲目標主要針對伊朗政治及神權高層，哈梅內伊在德黑蘭的住所、總統辦公室、國防部及情報部門都遭到轟炸；美國海軍的艦艇亦同時使用戰斧（Tomahawk）巡航導彈攻擊伊朗的預警雷達，癱瘓德黑蘭的防空系統，為F-35隱形轟炸機等深入伊朗空域投下鑽地彈鋪路。

美國邊與伊朗談判 同時與以色列作兩手準備

而在襲擊前，美國和伊朗曾在瑞士進行間接式核談判，阿曼外長亦一度認為美伊或可達成協議。不過華府和以色列早已有兩手準備，以色列國防官員證實，美以兩國早已籌備「史詩狂怒」（Epic Fury）及「獅吼」（Lion's Roar）行動數月，而實施行動日期亦在數週前決定，美軍福特號（USS Gerald R. Ford）及林肯號（ USS Abraham Lincoln）航母戰鬥群亦在區內部署。

阿曼外交部長巴德爾（Badr al-Busaidi，右）星期四晚在X平台貼文說，美國和伊朗當天在日內瓦舉行的第三輪間接談判已經結束。（Reuters）

美以兩國空襲德黑蘭政權核心後，隨即擴大攻勢至伊朗的戰略軍事設施，德黑蘭附近一大型導彈生產基地帕爾欽（Parchin）、伊朗原子能機構、以及多個設有核子和導彈設施的城市亦成為空襲目標。

以色列安全官員表示，今次行動將持續至少四天，確保伊朗餘下的導彈力量或防空系統繼續受壓，並在這些設施移到其他地方前完全殲滅。

伊朗軍方指揮尚在 向區內美軍基地報復

伊朗權力核心雖然遭受致命打擊，但軍方和革命衛隊的指揮鏈仍然存在，更下令關閉空域及向波斯灣區內的美軍基地發射彈道導彈，阿聯酋、巴林、科威特等地接連傳出爆炸聲。

2026年3月1日，伊朗德黑蘭宣布已故伊朗最高領袖哈梅內伊逝世消息時，電視上播放了他的照片。（Reuters）

受到持續的攻勢影響，區內主要航空樞紐杜拜和多哈機場暫停航班升降，超過2萬個航班受到延誤或取消，大批旅客滯留；多國亦下令油輪禁止通過霍爾木茲海峽，避免受到波及，料衝擊石油供應。

有以色列官員指，這次襲擊一舉「斬首」包括哈梅內伊在內的40名官員，但德黑蘭方面亦稱有平民傷亡；總部設於美國的人權活動家新聞通訊社（Human Rights Activists News Agency，HRANA）指，美國和以色列空襲伊朗後，當地有至少133名平民死亡、200人受傷。