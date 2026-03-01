哈梅內伊之死引爆反美示威　巴基斯坦卡拉奇警民衝突9死｜有片

伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）2月28日死於美以空襲後，在中東與亞洲多國引發大規模反美示威，其中巴基斯坦卡拉奇（Karachi）的美國領事館及伊拉克巴格達（Baghdad）的美國大使館3月1日遭示威者衝擊。



在卡拉奇，示威者突破美國領事館大門，試圖砸碎門窗玻璃進入主建築，部分建築據稱遭縱火。警方在外圍街道與投擲石塊的示威者發生衝突，並發射催淚彈。

睇片↓ 示威者衝擊美國駐卡拉奇領事館縱火：

巴基斯坦警方表示，事件中至少9人死亡、12人受傷。同日，巴格達的美國大使館亦遭抗議者包圍，安全部隊同樣使用催淚氣體驅散。

2026年3月1日，巴基斯坦卡拉奇，警方聚集在美國大使館圍牆外。（Reuters）

在印度，查謨與喀什米爾多地及勒克瑙出現示威活動。全印度什葉派個人法委員會宣布哀悼三天，伊朗駐印度大使館譴責哈梅內伊之死是「不可饒恕的罪行」，呼籲各國譴責此「公然犯罪行為」。

伊朗駐巴基斯坦大使館發表聲明，譴責針對哈梅內伊的「懦弱、醜惡、野蠻的恐怖主義行徑」，並緬懷其對「獨立、尊嚴與抵抗理想」的奉獻。