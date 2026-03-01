哈梅內伊之死引爆反美示威　巴基斯坦至少22死逾百人傷｜有片

伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）2月28日死於美以空襲後，在中東與亞洲多國引發大規模反美示威，其中巴基斯坦卡拉奇（Karachi）的美國領事館、巴基斯坦北部吉爾吉特—伯爾蒂斯坦（Gilgit-Baltistan）地區的聯合國機構，以及伊拉克巴格達（Baghdad）的美國大使館，3月1日遭示威者衝擊。



巴基斯坦當局稱，當日在卡拉奇和該國北部吉爾吉特—伯爾蒂斯坦，示威者與安全部隊發生暴力衝突，造成至少22人死亡、120多人受傷。

其中，在卡拉奇，示威者突破美國領事館大門，試圖砸碎門窗玻璃進入主建築，部份建築據稱遭縱火。警方在外圍街道與投擲石塊的示威者發生衝突，並發射催淚彈。據當地醫院表示，至少有10人死亡、數十人受傷。

睇片↓ 示威者衝擊美國駐卡拉奇領事館縱火：

另外，在北部吉爾吉特-巴爾蒂斯坦地區，數以千計示威者襲擊了聯合國軍事觀察組（UN Military Observers, UNMOs）和聯合國開發計劃署（UNDP）的辦公室，群眾與警方發生衝突，造成至少12人死亡、80多人受傷。

當地政府發言人表示，所有在這些機構工作的人員都安全無恙。示威者並在該地區多地與警方發生衝突，包括一家當地慈善機構的辦公室，並縱火焚燒了警察局。但他表示，當局已部署軍隊，並控制了局勢。

同日，巴格達的美國大使館亦遭抗議者包圍，安全部隊同樣使用催淚氣體驅散。

在印度，查謨與喀什米爾多地及勒克瑙出現示威活動。全印度什葉派個人法委員會宣布哀悼三天，伊朗駐印度大使館譴責哈梅內伊之死是「不可饒恕的罪行」，呼籲各國譴責此「公然犯罪行為」。

伊朗駐巴基斯坦大使館發表聲明，譴責針對哈梅內伊的「懦弱、醜惡、野蠻的恐怖主義行徑」，並緬懷其對「獨立、尊嚴與抵抗理想」的奉獻。