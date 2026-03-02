特朗普：已擊斃伊朗領導層48人「進度超前」　願與新領導層對話

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月1日接受媒體訪問時表示，在美以對伊朗持續不斷的空襲中，已有48名伊朗領導人喪生。他形容，對伊朗的打擊「非常順利——甚至比計劃還要提前」。對於伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）在空襲中死亡後，特朗普指伊朗的新領導層希望對話，他也有意這樣做。



已擊沉9艘伊朗海軍艦艇 幾乎摧毀海軍總部

特朗普表示，「沒人能相信我們取得的成功，48位領導人一下子就下台了。而且進展非常迅速」。他又稱，伊朗政權是非常暴力的政權，是歷史上最暴力的政權之一。「美國的行動這樣做不僅是為了我們自己，也是為了全世界，而且一切都在提前完成」 。

當被問及結束戰事的潛在途徑，特朗普表示這取決於許多因素。但指事態正朝著正面的方向發展，「目前情況正朝著非常積極的方向發展，非常積極」 。

特朗普又稱，如果沒有美方對伊朗核設施發動打擊，伊朗將在兩周內獲得核武器。他稱相關行動已成功阻止德黑蘭完成其核計劃。

特朗普同日也在社交平台發文稱，已經擊沉9艘伊朗海軍艦艇，其中有些艦艇規模較大且十分重要，接下來美以將繼續追擊剩餘的船隻。而在另一次攻擊中，伊朗海軍總部已幾乎被摧毀。

2026年3月1日，伊朗最高領袖哈梅內伊在以色列和美國的空襲中喪生後，人們聚集在伊朗首都德黑蘭悼念。德黑蘭市中心廣場亦人山人海。示威者要求政府對哈梅內伊之死做出強硬回應和報復性打擊。（影片截圖）

另外，特朗普接受《大西洋月刊》訪問時稱，伊朗的新領導層希望對話，「而我也同意進行交談，所以我會和他們進行溝通。」他又稱，伊朗本應該早點與美國對話，盡早提供非常實用且易於實施的方案。

不過，他指無法告知具體時間，「近幾周參與談判的一些伊朗人員現已不在人世。」特朗普稱，部份此前接觸的伊朗官方已經離世，「因為這是一次重大打擊。」他又表示，伊朗本可以達成協議的，他們應該早點行動的。