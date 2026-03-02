伊朗局勢｜學者：中國憂慮霍爾木茲海峽遭封鎖　衝擊北京利益

美國和以色列上周末對伊朗展開大規模作戰行動，導致伊朗高領導人哈梅內伊遇（Ayatollah Ali Khamenei）襲身亡。中國外長王毅周日（3月1日）表示，美以公然擊殺一個主權國家領導人、鼓動政權更迭不可接受。他警告目前戰事已延燒至整個波斯灣，中東局勢有可能被推向危險的深淵，北京對此高度關切。



受訪學者分析，中國目前擔心中東戰亂擴大深化，伊朗政府在政權生死存亡時刻可能會一反過去隱忍的常態，選擇全面封鎖作為中東石油出口要道的霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），重創中國在全球和中東的能源、商業、航運等利益。

據中國外交部官網消息，王毅周日應約同俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通電話，提出中國的三點立場，即立即停止軍事行動、儘快重回對話談判，以及共同反對單邊行徑。

王毅呼籲防止戰火蔓延和外溢，避免局勢發展到不可收拾的地步。他表示，各方應強力勸和阻戰，敦促當事方儘快重返對話談判軌道；國際社會應當發出明確、清晰聲音，反對世界倒退回叢林法則。

2026年3月1日，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei ）在以色列和美國的空襲中喪生後，人們在德黑蘭恩格拉布廣場哀悼，兩名女子痛哭。（Reuters）

伊朗官媒周日證實哈梅內伊遇襲身亡。中國外交部發言人當天以答記者問的方式發聲明，予以堅決反對和強烈譴責，表示襲擊並殺害伊朗最高領導人，嚴重侵犯伊朗主權安全，踐踏《聯合國憲章》宗旨原則和國際關係基本準則。

發言人並敦促立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級。

觀察家研究基金會（ORF）中東地緣政治高級研究員蔡勝榮接受《聯合早報》採訪時指出，伊朗伊斯蘭政權已存續近50年，歷經兩伊戰爭、美國極限制裁、去年以伊12日戰爭等仍展現韌性，並繼續對區域什葉派穆斯林有意識形態影響力，美國要推動政權更迭並非易事。

他研判，除非美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）把除掉哈梅內伊視為勝利並宣布終止作戰行動，否則「基於目前的情況和伊朗的報複方式，我們不會看到任何形式的（衝突）降級。」

儘管伊朗官方尚未正式宣佈，霍爾木茲海峽已實質被封鎖。霍爾木茲海峽位於伊朗附近，是連接波斯灣與外海的狹窄水道。中國約三分之一的原油供應，經由該海峽運輸。

南京大學國際關係學院院長朱鋒受訪時分析，中國是霍爾木茲海峽航運量最大的國家，中東又是世界石油的重要產區，以及「一帶一路」倡議的重要樞紐。

朱鋒說：「霍爾木茲海峽可能被封鎖，將對中國的航運帶來很大的傷害。如果中東戰亂進一步升級，對中國的經濟利益、商業利益、能源利益、資源利益都會帶來重要的挑戰和危險。」

2023年12月10日，圖為伊朗附近的霍爾木茲海峽鳥瞰圖。（Reuters）

蔡勝榮指出：「長期以來，人們認為伊朗關閉海峽是不明智的，因為這麼做伊朗自己也無法將石油賣出去。但現在情況不同了，因為伊朗將這場衝突視為生存之戰。」

他分析，特朗普宣佈尋求伊朗政權更迭；從伊朗的角度看，意味着回擊選項的限制和束縛被解除，「關閉海峽現在可能成為現實的選項」。

新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務副教授駱明輝則研判，石油供應問題並非特別嚴重，因中國還有其他石油來源，並在石油領域採取了積極的開採策略。

駱明輝認為：「更深層、更長遠的問題，可能是人們對中國地區影響力的質疑。」他指出，北京2023年曾促成斷交多年的伊朗和沙特阿拉伯達成和解協議，引發國際輿論高度關注。有中國官員和學者甚至認為，這是中國登上世界舞台、扮演區域調停者，並展現領導力和管理能力。

沙伊關係：圖為2023年12月15日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京會見沙特阿拉伯以及伊朗兩國外交部代表團。（中國外交部照片）

「但到了2026年，中國顯然未能阻止這次襲擊。坦率地說，在事前的討論和談判中也沒有發揮強有力的作用。」

朱鋒則認為：「中國溫和和理性的反應，反而會進一步加大中國的影響。今後伊朗的重建，中東秩序的恢復，中國同樣是不可或缺的重要因素。 」

本文獲《聯合早報》授權轉載

