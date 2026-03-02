伊朗局勢｜施紀賢：准美軍借用基地襲伊　惟不會直接參加打擊行動

以色列與美國2月28日對伊朗展開大規模軍事行動，空襲伊朗全境多個據點，並引發德黑蘭方面報復。英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）3月1日表示，英國同意美國的要求，容許美軍使用英國基地，伊朗儲存在導彈庫或發射場的導彈進行「防禦性攻擊」。



美媒及路透社1日報道，施紀賢當日在社交媒體X上傳講話影片，稱他是為了防止伊朗向中東地區發射導彈，造成無辜平民傷亡，危及英國人的生命，打擊未參與衝突的國家，才同意美方的請求。

施紀賢強調，英國只允許美軍從英軍基地進行特定且有限防禦目的的軍事行動，重點打擊伊朗的導彈發射場和儲存設施。

施紀賢強調，英國不會直接參與針對伊朗政權的攻擊行動，但英國自衝突以來採取了多項防禦行動，包括攔截瞄準伊拉克北部和卡塔爾的伊朗無人機。

另外，英國位於歐盟成員國塞浦路斯（Cyprus）的皇家空軍基地附近，同日傳出強烈爆炸聲，據報有有戰機從基地緊急升空。

2026年2月28日，以色列和美國對伊朗發動空襲後，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）在倫敦唐寧街10號就事件發表聲明。（Reuters）

英媒此前報道，特朗普此前曾與施紀賢商討相關計劃，提到對伊朗潛在軍行動或須借用英國在迪戈加西亞島（Diego Garcia）軍事基地及位於英國本土的費爾福皇家空軍基地（RAF Fairford），但英方當時擔憂美軍行動可能違反國際法而未有同意。

報道指，雖然美軍部隊早已部署在相關英軍基地，但任何從英國領土發起的作戰任務都需要英國政府的明確同意，意味着英方擁有該基地是否可用於進攻行動的最終決定權。