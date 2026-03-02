伊朗局勢｜美伊開戰會引發三戰嗎？

3月1日，伊朗方面證實，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）在2月28日美國和以色列對伊朗的襲擊中身亡。此事發生後，伊朗國內局勢、中東地區走向、國際油價波動以及全球格局變化備受關注，不少人擔憂中國的能源安全，亦擔憂是否有引發第三次世界大戰的風險。

撰文：王冲



2026年3月1日，伊朗德黑蘭宣布已故伊朗最高領袖哈梅內伊逝世消息時，電視上播放了他的照片。（Reuters）

特朗普政府的目標十分明確，一是清除哈梅內伊，二是顛覆伊朗政權。目前前者已經實現，但後者推進難度極大。伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）已經接管伊朗的領導權，並發出號召，要求全力對抗美國、為哈梅內伊復仇，並宣佈全國哀悼四十天。佩澤希齊揚在伊朗國內屬於温和派，是民選總統，但在當前國內氛圍下，包括他本人在內的任何勢力若選擇與美國、以色列合作，都會面臨巨大的政治壓力，甚至存在被刺殺的安全風險。

當前，伊朗國內社會情緒呈現明顯分化，一部份民眾舉行哀悼活動，表達對美國和以色列的強烈不滿，也有部份民眾對美國的斬首行動表示歡迎。伊朗擁有九千多萬人口，社會結構複雜，很難出現全體民眾一致支持外部勢力介入的局面。未來伊朗政局存在較大不確定性，可能出現各派力量爭奪主導權的情況。而對於特朗普而言，僅清除哈梅內伊這一結果，就足以宣佈達成軍事目標，可以進，亦可以退。

2026年3月1日，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei ）在以色列和美國的空襲中喪生後，人們在德黑蘭恩格拉布廣場哀悼，兩名女子痛哭。（Reuters）

從中東地區來看，杜拜、阿聯酋等國經濟繁榮，現代化程度較高，但同時也面臨伊朗對美軍相關基地實施反擊的風險。伊朗導彈精度有限，原本針對美軍基地的打擊，有可能誤傷民用設施，給部份區域帶來安全隱患。不過從實際能力判斷，伊朗僅能對美軍基地及相關目標實施有限打擊，尚不具備摧毀中東整體繁榮格局的實力，包括以色列在內，中東各國的基本安全仍可保障。

伊朗最具威脅性的舉措之一，是封鎖霍爾木茲海峽，進而衝擊全球石油運輸通道。

2023年12月10日，圖為伊朗附近的霍爾木茲海峽鳥瞰圖。（Reuters）

油價方面，此前筆者已判斷美國與以色列極有可能對伊朗採取行動，並提醒相關從業者關注油價風險。隨着衝突爆發，油價走勢已較為明朗，中短期將呈現明顯上漲趨勢，價格有望從當前水平攀升至70至80美元區間，甚至不排除觸及100美元的可能。與此同時，黃金價格有所下行，投資者與經營者需對此做好應對準備。長期三至五年的走勢另當別論，但中短期上漲已成定局。

世界經濟當前仍處於前景不明朗的階段。

自2020年以來，疫情擴散、俄烏衝突爆發，加之此次美伊對抗升級，全球經濟持續處於波動狀態，市場信心明顯不足。經濟長期穩定增長的關鍵在於市場預期與信心，在整體信心偏弱、新一輪經濟周期壓力顯現的背景下，僅依靠技術進步與人工智能等領域發展，難以支撐新一輪持續增長。未來一兩年，世界經濟不排除出現類似2008年金融危機之後的大幅波動，整體前景不宜過度樂觀。

世界大戰是否來臨？

面對美國和以色列襲擊伊朗，有輿論擔心世界大戰是否來臨，顯然，這是不可能的。世界大戰需要兩大實力相近的軍事集團全面對抗。當前伊朗單獨面對美國與以色列的軍事壓力，多數中東國家不支持伊朗，它整體上處於相對孤立的狀態，俄羅斯也沒有餘力提供幫助，因此影響力局限於區域層面，難以改變全球戰略格局。

2026年2月28日，伊朗反擊美國，空襲美國在中東的多個軍事基地，巴林境內冒煙（Reuters）

會否對中國能源安全構成影響

此次衝突，特別值得關注的是會否對中國能源安全構成影響。

中國原油對外依存度較高，且相當比例的進口原油需經由霍爾木茲海峽運輸，伊朗還是中國重要的原油供應來源之一。若伊朗石油出口受阻、海峽航運受限，將直接推高中國能源進口成本，加劇輸入性通脹壓力，對化工、交通、物流等產業鏈形成連鎖衝擊。儘管中國已建立戰略石油儲備並持續推進能源進口多元化，短期仍難以完全抵消中東局勢動盪帶來的供應與價格波動風險。

綜合判斷，伊朗局勢可能帶來的外溢影響，主要集中在國內動盪引發難民外流、封鎖霍爾木茲海峽、原油出口受阻等方面，進而在短期內造成部份經濟波動。美國與以色列針對伊朗的行動，完全不具備演變為世界大戰的條件。即便是持續多時的俄烏衝突，也未引發世界大戰，此次局勢更不可能升級為全球戰爭。俄烏衝突已接近尾聲，美伊此次衝突的持續時間預計也相對有限。未來伊朗新的領導層，是否與美國、以色列及地區國家開展合作、推動地區穩定，仍有待觀察。

（作者是浙江外國語學院美國研究中心主任、外交與國際關係智庫察哈爾學會高級研究員）

