霍爾木茲海峽船隻遇襲　國際油價急升逾10%

至少三艘船隻在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）附近遭襲擊，引發國際油價在亞洲早盤交易中飆升逾10%。伊朗警告船隻勿通過該海峽，目前國際航運在該水域幾近停擺，分析警告若衝突延長將進一步推高能源價格。



據英國海事貿易行動中心3月2日（UKMTO）報告，兩艘船隻被不明投射物擊中起火，另有「未知拋射體」在第三艘船極近距離爆炸。私人海事安全公司Vanguard Tech指遇襲船隻懸掛直布羅陀、帕勞（帛琉）、馬紹爾群島及利比利亞旗。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）聲稱擊中三艘英美油輪。

資料圖片：2018年12月21日，油輪經霍爾木茲海峽。（Reuters）

事件導致布倫特原油價格一度漲逾4%至每桶76.16美元（約594港元），美國原油價格亦漲約4%至69.67美元。航運數據平台Kpler指出，至少150艘油輪已在海灣開闊水域下錨，僅少數伊朗與中國船隻通過。分析師表示，因伊朗威脅與保險成本飆升，「海峽實際上已關閉」。

OPEC+雖於3月1日同意4月每日增產20.6萬桶，但分析認為難以抵銷供應中斷風險。丹麥馬士基（Maersk）已宣布暫停通過曼德海峽與蘇伊士運河，改道好望角。市場正密切關注海峽通行何時恢復。